गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, पेट्रोल खत्म....108 पर आ रहे ऐसे फर्जी कॉल, 1500 घंटे एम्बुलेंस सेवा के हुए बर्बाद

Nov 01, 2025
Ambulance Helpline Callers Prank-भोपाल समेत पूरे मध्यप्रदेश में आपातकाली 108 एम्बुलेंस सेवा को लोगों ने मजाक बना दिया है. पिछले छह महीनों में 5.72 लाख से ज्यादा फर्जी कॉल्स आने से न केवल कॉल सेंटर का स्टाफ परेशान है, बल्कि करीब 1500 घंटे की एम्बुलेंस सेवा भी बर्बाद हो गई है. कई कॉलर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, अकेलापन या मस्ती के लिए एम्बुलेंस सेवा पर फोन करते हैं. इन फर्जी कॉल्स की वजह से जरूरमतमंद मरीजों को कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है. अब इन फर्जी कॉलर्स पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है. 

एम्बुलेंस बुलाकर समय खराब किया
भोपाल के कोलार रोड इलाके में गुरुवार को एक व्यक्ति पर एम्बुलेंस सेवा पर कॉल किया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है. एम्बुलेंस 15 मिनट में घर पहुंची, लेकिन वहां कोई बीमार नहीं मिला. जब ईएमटी ने कॉलर को फोन किया तो उसने कहा कि अब सब ठीक है, इसकी जरूरत नहीं. करीब 30 मिनट बर्बाद हो गए. इस तरह के सैकड़ों कॉल हर रोज आते हैं. इन फर्जी कॉल से निपटने की तैयारी की जा रही है. जय अंबे हेल्थकेयर के सीनियर मैनेजर तरुण सिंह परिहार ने बताया कि अब ऐसे कॉलर्स पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. 

ऐसे-ऐसे आ रहे फर्जी कॉल

  • मेरा रिचार्ज करा दो, नंबर दे दीजिए
  • घर जाने को सवारी नहीं मिल रही, एम्बुलेंस भेज दो
  • गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पंप बहुत दूर है, एम्बुलेंस भेज दो
  • बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया है, अब घर जाने में मदद करो
  • मम्मी बाजार में गुम हो गई हैं, एम्बुलेंस भेज दीजिए, हमें ढूंढ़ने में मदद चाहिए

फर्जी कॉलर्स पर होगी सख्त कार्रवाई
कंपनी के अनुसार, कुछ लोग 150 से 200 बार बिना वजह कॉल करते हैं. कई लोग महिला स्टाफ से बातें करने या परेशान करने के उद्देश्य से कॉल करते हैं. इन नंबरों को ट्रैक कर सीधा कानूनी एक्शन लेने की तैयारी है. तरुण सिंह परिहार के अनुसार, एक झूठी कॉल किसी जरूरतमंद की जान ले सकती है. जब तक एम्बुलेंस लौटती है, तब तक कोई असली मरीज मदद का इंतजार करता रह जाता है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

