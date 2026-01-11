'पति के काम से शर्म आती है...', अपनी कमाई से पढ़ाया-लिखाया, सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, हैरान कर देगा मामला

Bhopal Local News: भोपाल के फैमिली कोर्ट में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक पति ने मेहनत-मजदूरी और पंडिताई करके पैसे जोड़े, ताकि उसकी पत्नी अपने सपने को पूरा कर सके. पत्नी का सपना पुलिस अफसर बनने का था. पति ने घर-गृहस्थी की चिंता छोड़कर उसका पूरा साथ दिया, लेकिन जब पत्नी सब-इंस्पेक्टर बनी, तो कहानी ने अचानक अलग मोड़ ले लिया.

वहीं शादी के वक्त दोनों के बीच समझ बनी थी कि महिला पुलिस की तैयारी करेगी. पति ने पूजा-पाठ से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी पढ़ाई, कोचिंग और जरूरतों पर खर्च किया. सालों की मेहनत के बाद महिला की नौकरी लग गई. परिवार और मोहल्ले में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही समय में पति को महसूस होने लगा कि पत्नी का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा. रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी.

रहन-सहन से पत्नी चिढ़ने लगी

पति का कहना है कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी उसके पहनावे और रहन-सहन से चिढ़ने लगी. उसे धोती-कुर्ता पहनना और सिर पर चोटी रखना पसंद नहीं था. पत्नी बार-बार दबाव बनाने लगी कि वह अपना लुक बदले और पंडिताई का काम छोड़े. पति ने साफ कहा कि उसकी पहचान और आस्था यही है, वह इसे नहीं बदल सकता. इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होने लगा.

'पति के काम से शर्म लगती है'

वहीं पत्नी का तर्क है कि पति के पहनावे और पेशे की वजह से उसे समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है. उसका कहना है कि पुलिस विभाग में काम करते हुए उसे अपने पति के ऐसे लुक से असहजता होती है. पत्नी ने पति के सामने साफ शर्त रखी कि अगर वह बदलाव नहीं करेगा, तो वह साथ नहीं रह पाएगी. पति के इनकार के बाद महिला ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी.

काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चली

मामला कोर्ट पहुंचने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चली. काउंसलरों ने दोनों को समझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन बात नहीं बन सकी. पति अब भी साथ निभाने को तैयार है, जबकि पत्नी अपने फैसले पर अड़ी हुई है. फिलहाल भोपाल का फैमिली कोर्ट पूरे मामले पर विचार कर रहा है. यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और रिश्तों की बदलती सोच को भी सामने रखता है.

