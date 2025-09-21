बिल्ली कहती 'म्याऊं-म्याऊं' कुत्ता कहता 'भौंक-भौंक'..पालतू जानवरों की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; दंपति चाहता है अब तलाक!
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बिल्ली कहती 'म्याऊं-म्याऊं' कुत्ता कहता 'भौंक-भौंक'..पालतू जानवरों की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; दंपति चाहता है अब तलाक!

MP News: कुत्ते के भौंक-भौंक और बिल्ली की म्याऊं-म्याऊं ने एक दंपति को तलाक लेने को मजबूर कर दिया है. भोपाल फैमली कोर्ट पहुंचे इस दंपति ने अपने पेट की वजह से साथ रहने से इंकार कर दिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 21, 2025, 03:16 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Divorce Case in Bhopal: भोपाल फैमली कोर्ट  से तलाक का बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक दपंति सिर्फ इसलिए तलाक लेना चाहता है कि क्योंकि दोनों के पास पालतू जानवर है और दोनों एक दूसरे के पालतू जानवर को पसंद नहीं करते हैं. दंपति की शादी को मात्र 8 महीने ही हुए हैं और इन 8 महीनों ने दोनों ने कुत्ते और बिल्ली की वजह से एक दूसरे से अलग रहना का फैसला कर लिया है. 

क्या है पूरा मामला
मामला राजधानी भोपाल से है जहां आईटी सेक्टर में पोस्टेड इंजीनियर दंपति ने एक दूसरे से अलग रहने का निर्णय लिया है. क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के पालतू जानवर नहीं पसंद. हालांकि दोनों की मुलाकात पालतू जानवरों के हित में आयोजित आंदोलन के दौरान ही हुई थी. शादी 1 साल भी नहीं हुए है कि मामला तलाक की अर्जी के लिए कोर्ट तक पहुंच गया है. 

दंपति ने लगाए ये आरोप
फैमली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाने वाले दंपति की शादी पिछले साल 2024 में हुई थी. लड़का यूपी का रहने वाला है लड़की भोपाल की. युवती शादी के बाद से अपनी पालतू बिल्ली को साथ लेकर आई थी जबकी लड़के के पास पहले से ही 2 पालतू कुत्ते, मछली और खरगोश थी. शादी से पहले दोनों एक दूसरे के पेट की देखभाल करने के लिए राजी थे. लेकिन अब युवती ने कुत्ते पर उसकी बिल्ली को डराने और भौंक-भौंक करने का आरोप लगाय है. वहीं युवक का आरोप है कि बिल्ली दिनभर म्याऊं-म्याऊं करती है उसकी मछलियों को शिकार बनाती है. 

एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन
फैमली कोर्ट पहुंचे दंपति ने कहा कि दोनों के लिए उनके पेट ज्यादा चहेते हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते. ना दी एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते हैं. दोनों की पहली काउंसलिंग हो चुकी है दूसरी दशहरा को बाद होगी वहीं परिवार और काउंसलर की ओर दोनों में सहमति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

bhopal news
म्याऊं-म्याऊं..भौंक-भौंक की वजह से घर में छिड़ा महाभारत; अब दंपति चाहता है तलाक!
