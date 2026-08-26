फर्जी IAS बनकर बनाया रसूख का जाल, सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगे 9.80 लाख, अब खुल रहे एक-एक राज

पुलिस जांच में जुटी है

तृप्ति पर यह भी आरोप है कि उसने फर्जी आईएएस अधिकारी की पहचान बनाकर एक बिजनेसमैन से शादी भी कर ली. लोगों के बीच अफसर जैसी पहचान बनाए रखने के लिए वह महंगे होटल, आईफोन और सरकारी गाड़ी जैसे साधनों का सहारा लेती थी. पुलिस को मिले फर्जी सीबीआई कार्ड और लेटरहेड से जांच को नई दिशा मिली है. अब पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और भाई-बहन ने कितने लोगों को भरोसे में लिया था. पुलिस इन दस्तावेजों की कड़ी भी अलग से खंगाल रही है.