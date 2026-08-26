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फर्जी IAS बनकर बनाया रसूख का जाल, सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगे 9.80 लाख, अब खुल रहे एक-एक राज

Tripti Rajput case: फर्जी IAS बनकर लोगों को नौकरी का झांसा देने वाली तृप्ति राजपूत और उसके भाई को चंदेरी पुलिस भोपाल लाई है. बागमुगालिया और अलकापुरी में जांच के दौरान फर्जी CBI कार्ड, लेटरहेड और अन्य सामान मिले. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

Written ByAnil NagarEdited ByManish kushawah
Published: Aug 26, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:44 AM IST
फर्जी IAS बनकर बनाया रसूख का जाल, सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगे 9.80 लाख, अब खुल रहे एक-एक राज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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