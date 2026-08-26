फर्जी IAS बनकर बनाया रसूख का जाल, सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगे 9.80 लाख, अब खुल रहे एक-एक राज

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MP Fake IAS case: मध्य प्रदेश के चंदेरी में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाली तृप्ति राजपूत और उसके भाई को चंदेरी पुलिस भोपाल लेकर आई है. जहां पर दोनों से जुड़े सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने बागमुगालिया स्थित तृप्ति के मायके और अलकापुरी स्थित ससुराल में तलाशी ली. इस दौरान दस्तावेज और सामान मिले हैं. इनमें फर्जी सीबीआई पहचान पत्र, लेटरहेड और महंगे आईफोन शामिल हैं. इनके आधार पर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपी लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे और नेटवर्क कैसे चलता था.
पुलिस की जांच में किराए की इनोवा कार भी अहम कड़ी बनकर सामने आई है. कार पर ‘भारत सरकार’ लिखवाकर तृप्ति सरकारी अधिकारी जैसा रुतबा दिखाती थी. लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ियों, महंगे होटलों और आईफोन का इस्तेमाल लोगों पर दबाव डालने के लिए किया जाता था. पुलिस अब भोपाल में इनोवा कार और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. मकसद यह पता लगाना है कि कार किससे किराए पर ली गई और क्या फर्जी पहचान के लिए किसी ने मदद की थी.
9.80 लाख रुपए ठगे
बता दें कि तृप्ति पर चंदेरी में एमपी टूरिज्म की एडिशनल हेड बनकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देने और करीब 9.80 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है. बताया गया है कि वह कई लोगों से मिली और खुद को बड़े सरकारी पद पर बताकर नौकरी लगवाने की बात करती थी. लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद पुलिस ने निगरानी शुरू की. नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपियों से मिलने भेजा गया और कार्रवाई के दौरान दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया.
पुलिस जांच में जुटी है
तृप्ति पर यह भी आरोप है कि उसने फर्जी आईएएस अधिकारी की पहचान बनाकर एक बिजनेसमैन से शादी भी कर ली. लोगों के बीच अफसर जैसी पहचान बनाए रखने के लिए वह महंगे होटल, आईफोन और सरकारी गाड़ी जैसे साधनों का सहारा लेती थी. पुलिस को मिले फर्जी सीबीआई कार्ड और लेटरहेड से जांच को नई दिशा मिली है. अब पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और भाई-बहन ने कितने लोगों को भरोसे में लिया था. पुलिस इन दस्तावेजों की कड़ी भी अलग से खंगाल रही है.
पुलिस रिमांड पर दोनों
फिलहाल तृप्ति राजपूत और उसका भाई पुलिस रिमांड पर हैं. चंदेरी पुलिस भोपाल में मिले सामान की कड़ियां जोड़ रही है. किराए की इनोवा, ‘भारत सरकार’ लिखे वाहन, फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटरहेड और दस्तावेजों की जांच के साथ महंगे आईफोन को भी पड़ताल का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में केवल भाई-बहन थे या उनके साथ कोई और जुड़ा था.
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