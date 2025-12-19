सोने के टुकड़े से भाग्य चमकाना पड़ गया किसान को भारी, चमत्कार के नाम पर हो गया लूट का शिकार

Farmer Robbed in Bhopal-अक्सर आपने सुना होगा की रातोंरात भाग्य बदलता है या फिर भाग्य बदलते हुए देर नहीं लगती. लेकिन सच्चाई इसके उलट है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सावधान हो जाइए. मध्यप्रदेश के भोपाल से भाग्य बदलने के नाम पर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक किसान को रातों-रात अमीर बनाने का सपना दिखाकर शातिर ठग ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. यह पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह है.

किसान को मिला था अनजान शख्स

नजीराबाद के रहने वाले किसान दयाल सिंह गुर्जर रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक अनजान शख्स से हो गई. शख्स ने बातचीत शुरू की और एक ऐसी बात कह दी कि दयाल सिंह हैरान हो गए. शख्स ने दावा किया कि उसे खेत में खुदाई के दौरान एक सोने की ईंट मिली है. उसने दयाल सिंह गुर्जर के सामने खुद को लाचार बताया और शातिर तरीके से जाल में फंसाया. उसने कहा कि मुझे सोने का क्या करना, मुझे तो नकदी चाहिए जिससे जरूरतें पूरी हो सकें.

करोड़ों का सोना कौड़ियों के दाम दूंगा

शातिर ठग ने किसान दयाल सिंह से कहा कि यह करोड़ों का सोना मैं आपको कौड़ियों के दाम में दे दूंगा. उसने अपना नाम असराल खाना बताया. किसान को भरोसे में लेने के लिए उसने दिमाग लगाया. आरोपी ने दयाल सिंह को झांसे में लेने के लिए पहले सैंपल के तौर पर सोने का एक छोटा टुकड़ा चेक कराने की पेशकश भी कर दी.

बातों में फंसाकर की ठगी

शातिर ठग की कहानी में किसान दयाल सिंह आ गए. आरोपी ने असली सोने का लालच देकर उनसे 5 हजार रुपए ऐंठ लिए. वहीं, जिस सोने की ईंट के सपने दिखाकर वह किसान को लूट रहा था, वह एक पीली धातु का टुकड़ा निकली. यानी जिस सोने की ईंट की कहानी ठग ने सुनाई थी वह नकली थी. किसान ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर नजीराबाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और विदिशा से ठग असराल खान को गिरफ्तार कर लिया.

