/भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म, सरकार ने मानीं प्रमुख मांगें, 60% उपज खरीदने और ई-टोकन व्यवस्था स्थगित करने पर बनी सहमति

क्या थी किसानों की मुख्य मांगे?

इस पूरे आंदोलन की मुख्य वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीद को लेकर किसानों की नाराजगी थी. किसानों का कहना था कि इस सीजन में मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार की सीमित खरीद के कारण कई किसानों को अपनी उपज बहुत कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इसके अलावा खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन सिस्टम भी एक बड़ी समस्या थी. किसानों का आरोप था कि इस सिस्टम की वजह से खाद समय पर नहीं मिल पाती थी, जिससे खेती के कामों पर बुरा असर पड़ता था. इन्हीं मांगों को लेकर 19 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. सरकार के साथ बातचीत के दौरान, हर पात्र किसान से मूंग की उपज का 60 प्रतिशत तक खरीदने और ई-टोकन सिस्टम को कुछ समय के लिए रोकने पर सहमति बनी. इसके बाद, किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया.