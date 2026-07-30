/भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म, सरकार ने मानीं प्रमुख मांगें, 60% उपज खरीदने और ई-टोकन व्यवस्था स्थगित करने पर बनी सहमति

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राजधानी भोपाल में मूंग की खरीद समेत कई मांगों को लेकर पिछले तीन दिनों से चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद समाप्त हो गया है. मंत्रालय में मंत्रियों के एक समूह और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम बैठक में कई मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी. सरकार ने हर पात्र किसान से मूंग की उपज का 60 प्रतिशत हिस्सा खरीदने का फैसला किया है. इसके अलावा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने पर भी सहमति बनी.
किसानों का तीन दिन से जारी धरना आंदोलन समाप्त
बैठक के दौरान सरकार ने मूंग की खरीद की सीमा बढ़ाने का फैसला किया. इस कदम से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. यह भरोसा भी दिलाया गया कि किसानों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सरकार के इस सकारात्मक रुख के बाद, किसान संगठनों ने अपना तीन दिन से चल रहा धरना-प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की. इस समझौते को किसानों और सरकार के बीच बातचीत से निकले समाधान के तौर पर देखा जा रहा है. किसानों को अब उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अपने वादों को पूरा करेगी, जिससे खरीद की प्रक्रिया आसान होगी और उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सकेगा.
क्या थी किसानों की मुख्य मांगे?
इस पूरे आंदोलन की मुख्य वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीद को लेकर किसानों की नाराजगी थी. किसानों का कहना था कि इस सीजन में मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार की सीमित खरीद के कारण कई किसानों को अपनी उपज बहुत कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इसके अलावा खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन सिस्टम भी एक बड़ी समस्या थी. किसानों का आरोप था कि इस सिस्टम की वजह से खाद समय पर नहीं मिल पाती थी, जिससे खेती के कामों पर बुरा असर पड़ता था. इन्हीं मांगों को लेकर 19 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. सरकार के साथ बातचीत के दौरान, हर पात्र किसान से मूंग की उपज का 60 प्रतिशत तक खरीदने और ई-टोकन सिस्टम को कुछ समय के लिए रोकने पर सहमति बनी. इसके बाद, किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया.
सीएम मोहन यादन देंगे सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसानों को कई सौगातें देंगे. दोपहर 12:30 बजे वे बुरहानपुर में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' में वर्चुअली शामिल होंगे, जहां वे सिंगल-क्लिक ट्रांसफर के जरिए फसल के नुकसान का मुआवजा जारी करेंगे. शाम 4:00 बजे वे दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए MoU साइन करने के समारोह में मौजूद रहेंगे. उनके रात लगभग 10:15 बजे मुख्यमंत्री आवास लौटने की उम्मीद है.
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