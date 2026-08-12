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CM मोहन यादव ने गिनाईं कृषि उपलब्धियां, 'कवच योजना' और 4 गुने मुआवजे का किया ऐलान

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल की करौंद मंडी में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार खेती और किसान के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST
CM मोहन यादव ने गिनाईं कृषि उपलब्धियां, 'कवच योजना' और 4 गुने मुआवजे का किया ऐलान

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