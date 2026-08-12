CM मोहन यादव ने गिनाईं कृषि उपलब्धियां, 'कवच योजना' और 4 गुने मुआवजे का किया ऐलान

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भोपाल की करौंद मंडी में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर किसानों को अब एक या दो नहीं, बल्कि पूरा चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपनी जमीन न बेचने की अपील करते हुए खेत को 'देवस्थल' और अनाज के दाने को 'प्रसाद' के समान बताया.
किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 'कवच योजना' की उपलब्धियों को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए प्राथमिक सहकारी समितियों की पुरानी गड़बड़ियों को दूर कर 5,000 किसानों को बिना ब्याज के ऋण और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा गया है. सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में देश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है.
आपका एक-एक दाना हमारे लिए प्रसाद के समान: सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से कहा कि आपके खेत सरकार के लिए देवस्थल है और आपका एक-एक दाना हमारे लिए प्रसाद के समान है. आपके पसीने की एक-एक बूंद के सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है. उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का माध्यम है. उन्होंने वीसी से बलराम कृषि महोत्सव में मौजूद किसानों से आत्मीय संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि आपकी खुशी हमारे लिए होली और सबसे बड़ी दिवाली है. उन्होंने किसानों से पूरे उत्साह के साथ बलराम कृषि महोत्सव में सहभागी बनने का आह्वान किया.
नई ऊंचाई छू रही कृषि अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं. बीते 26 दिनों में यह प्रदेश का 14वां बलराम कृषि महोत्सव आयोजन है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भोपाल मुख्यालय में भी एक बड़ा कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा. हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 'कवच योजना' शुरू की है. इसके माध्यम से सहकारी खातों की पुरानी गड़बड़ियां दूर कर 5 हजार किसानों को ऋण और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है. किसानों को बिना ब्याज के ऋण और ऋण चुकाने के लिए पूरे 12 महीने का समय देने की व्यवस्था भी इस योजना में की गई है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का किसान अपने परिश्रम से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.
आय के खोले जा रहे नए रास्ते
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अन्न उत्पादन में देश में दूसरे, दलहन में पहले, तिलहन में दूसरे और दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. जैविक खेती और जैविक कपास उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में अव्वल है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय के साधन बढ़ाने, खेती की लागत घटाने तथा तकनीक और नवाचार के माध्यम से उत्पादन एवं आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है. हमने प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने, उद्यानिकी का रकबा 30 लाख हेक्टेयर करने तथा 10 हजार नई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने, उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन एवं मछली पालन से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेती को सिर्फ अन्न उत्पादन का जरिया होने तक सीमित न रखकर इसे प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर किसानों की आय के नए रास्ते खोले जा रहे है.