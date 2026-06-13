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किसानों को ₹5 में बिजली, जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा... MP में डबल इंजन सरकार का किसान कल्याण मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इन 12 वर्षों में पीएम मोदी ने कई बार खुद को ग्लोबल लीडर भी सिद्ध किया है. कई मौकों पर विश्व के बड़े राष्ट्रों के अध्यक्षों को प्रधानमंत्री मोदी से मशवरा करते देखा गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:35 PM IST
किसानों को ₹5 में बिजली, जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा... MP में डबल इंजन सरकार का किसान कल्याण मॉडल

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