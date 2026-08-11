/मौत के बाद भी पिता को देखने नहीं आए बेटे-बेटी, वृद्धाश्रम में दो दिन पड़ा रहा शव; बोले- हमारे लिए किया ही क्या?

राज्य चुनें
राजधानी भोपाल में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक हर्दय विरायक घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग पिता की मौत के बाद उनका शव दो दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन उनके बच्चों में से कोई भी उन्हें आखिरी विदाई देने या अंतिम संस्कार करने नहीं आया. बताया जा रहा है कि बच्चों ने ट्रेन या बस का टिकट न मिल पाने का बहाना बनाया. बेटी ने कथित तौर पर कहा कि उसके आने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसे संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मिला था. इस बुजुर्ग व्यक्ति ने साइकिल के टायर और ट्यूब का कारोबार करके गुजारा किया था. फिर भी, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वे अपने ही परिवार से इतने दूर हो गए थे कि मौत के बाद परिवार का कोई भी सदस्य उनका चेहरा देखने तक नहीं आया.
मौत के बाद भी पिता को देखने नहीं आए बेटे-बेटी
घनश्याम जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत- मजदूरी और साइकिल के टायर-ट्यूब के व्यापार से अपने बच्चों को पालने-पोसने में लगा दी थी. उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और बचत का सारा पैसा अपने बच्चों में बांट दिया. फिर भी जब बुढ़ापे में उनका निधन हुआ, तो उनका कोई भी बच्चा उन्हें आखिरी विदाई देने या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आया. पिता की मौत की खबर मिलने पर उन्होंने बस या ट्रेन का टिकट न मिलने के बहाने बनाकर दो दिन टालमटोल की. आखिरकार में बेटे ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि “पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है?”, वहीं बेटी ने कहा कि “उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया, इसलिए वे क्यों आएं?”
वृद्धाश्रम में दो दिन पड़ा रहा शव
भोपाल के अपना घर ओल्ड एज होम में बुज़ुर्ग घनश्याम का शव दो दिनों तक रखा रहा. बताया जा रहा है कि उनके परिवार ने वृद्धाश्रम में कहा था कि वे खुद ही आश्रम में अंतिम संस्कार कर दें और बाद में बस डेथ सर्टिफ़िकेट भेज दें. उनका शव इस उम्मीद में दो दिन तक वहां रखा गया कि शायद परिवार का कोई सदस्य आ जाए. जब अंतिम संस्कार के लिए उनका कोई भी बच्चा नहीं आया तो आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में वृद्धाश्रम की ओर से उनका अंतिम संस्कार कराया गया. घटना ने रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता और संपत्ति को लेकर बदलती सोच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!