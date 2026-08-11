/मौत के बाद भी पिता को देखने नहीं आए बेटे-बेटी, वृद्धाश्रम में दो दिन पड़ा रहा शव; बोले- हमारे लिए किया ही क्या?

राजधानी भोपाल में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक हर्दय विरायक घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग पिता की मौत के बाद उनका शव दो दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन उनके बच्चों में से कोई भी उन्हें आखिरी विदाई देने या अंतिम संस्कार करने नहीं आया. बताया जा रहा है कि बच्चों ने ट्रेन या बस का टिकट न मिल पाने का बहाना बनाया. बेटी ने कथित तौर पर कहा कि उसके आने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसे संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मिला था. इस बुजुर्ग व्यक्ति ने साइकिल के टायर और ट्यूब का कारोबार करके गुजारा किया था. फिर भी, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वे अपने ही परिवार से इतने दूर हो गए थे कि मौत के बाद परिवार का कोई भी सदस्य उनका चेहरा देखने तक नहीं आया.