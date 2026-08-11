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मौत के बाद भी पिता को देखने नहीं आए बेटे-बेटी, वृद्धाश्रम में दो दिन पड़ा रहा शव; बोले- हमारे लिए किया ही क्या?

भोपाल में बुजुर्ग घनश्याम जी की मौत के बाद उनके अपने बच्चे भी उन्हें देखने नहीं आए. उनका शव दो दिनों तक वृद्धाश्रम में लावारिस पड़ा रहा. आखिरकार पुलिस की मदद से वृद्धाश्रम ने उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया. इस घटना ने सभी झकझोर कर रख दिया है.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 11, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:07 AM IST
मौत के बाद भी पिता को देखने नहीं आए बेटे-बेटी, वृद्धाश्रम में दो दिन पड़ा रहा शव; बोले- हमारे लिए किया ही क्या?

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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