/बहू बनाकर लाए, बेटी बनाकर विदा किया; जवान बेटे की मौत के बाद ससुर ने निभाया पिता का फर्ज, धूमधाम से कराया पुनर्विवाह

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समाज में आज भी जहां बेटे की मौत के बाद कई जगहों पर विधवा बहू का जीवन दुखों और बंदिशों के साये में सिमट कर रह जाता है, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल से मानवता और रिश्तों को गौरवान्वित करने वाली एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. उज्जैन के एक बैरागी परिवार ने न सिर्फ अपने जवान बेटे को खोने के गम को भुलाया, बल्कि अपनी विधवा बहू को बेटी का दर्जा देकर उसका धूमधाम से पुनर्विवाह कराया.
भोपाल के एक रिसॉर्ट में जब ससुर ने खुद पिता की भूमिका निभाते हुए अपनी बहू का कन्यादान किया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. ससुर ने दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश करते हुए कहा, 'बहू बनाकर लाया था, बेटी बनाकर विदा करूंगा.'
2018 में हुई थी शादी, 2023 में कैंसर ने छीना सुहाग
भावुक करने वाली यह कहानी उज्जैन के जेथल गांव के रहने वाले दिनेश बैरागी के परिवार की है. उनके छोटे बेटे कपिल का विवाह साल 2018 में विदिशा की रहने वाली प्रियंका से हुआ था. शादी के बाद करीब तीन साल तक सब कुछ बहुत अच्छा और खुशहाल चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.
साल 2021 में कपिल के पैर में कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता चला. पिता और पूरे परिवार ने कपिल को बचाने के लिए दो साल तक हर संभव इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कपिल की जान नहीं बचाई जा सकी और 6 जून 2023 को उसका निधन हो गया.
ससुर और सास को सता रही थी 'बेटी' के भविष्य की चिंता
पति की मौत के बाद भी बीते तीन सालों से प्रियंका अपने ससुराल में ही रह रही थी. ससुर दिनेश बैरागी और सास कैलाश बाई अपनी इस बहू को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे. प्रियंका की कम उम्र और उसके आगे के अंधेरे भविष्य को देखकर दोनों बुजुर्ग माता-पिता अक्सर चिंतित रहते थे.
आखिरकार, सास-ससुर ने समाज की पुरानी रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर अपनी बहू का घर फिर से बसाने का एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया. उन्होंने प्रियंका के लिए विदिशा के ही रहने वाले गोविंद का रिश्ता तय किया.
ससुर ने शादी में खुद खर्च किए 7 लाख रुपये
रिश्ता तय होने के बाद इस विवाह को यादगार और पूरे सम्मान के साथ संपन्न कराने के लिए परिवार भोपाल पहुंचा. भोपाल के एक निजी रिसॉर्ट में पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ प्रियंका और गोविंद की शादी कराई गई. इस भावुक और अनोखे विवाह समारोह में दोनों परिवारों के अलावा बैरागी समाज के करीब 400 लोग साक्षी बने.
प्रियंका के देवर दीपक बैरागी ने बताया, 'भाई के जाने के बाद हमारे माता-पिता ने ठान लिया था कि वे भाभी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे. इस शादी का पूरा खर्च हमारे पिता जी ने खुद उठाया है. शादी में करीब 7 लाख रुपये खर्च किए गए, 400 लोगों के भोज की व्यवस्था की गई और विदाई में एक पिता की तरह भाभी को गृहस्थी का हर जरूरी सामान और दहेज दिया गया.'
भावुक हुए लड़की के पिता
ससुराल वालों का अपनी बेटी के प्रति यह अगाध प्रेम और सम्मान देखकर प्रियंका के पिता रामबाबू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. उन्होंने रुंधे गले से कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके समधी उनकी बेटी को इतना ऊंचा स्थान देंगे और खुद पिता बनकर उसका कन्यादान करेंगे.
जब प्रियंका की विदाई का वक्त आया, तो ससुर दिनेश बैरागी, सास कैलाश बाई और देवर दीपक समेत पूरे ससुराल पक्ष की आंखें छलक उठीं. यह विदाई किसी बहू की नहीं, बल्कि एक लाडली बेटी की विदाई जैसी थी.
समाज के लिए एक बड़ा संदेश
आज जेथल गांव और आसपास के पूरे इलाके में दिनेश बैरागी के इस फैसले की सराहना हो रही है. यह घटना उन लोगों और रूढ़िवादी सोच रखने वाले समाजों के लिए एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश है, जो किसी युवा बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या अपनी बहू के जीवन को खत्म मान लेते हैं.