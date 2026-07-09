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बहू बनाकर लाए, बेटी बनाकर विदा किया; जवान बेटे की मौत के बाद ससुर ने निभाया पिता का फर्ज, धूमधाम से कराया पुनर्विवाह

उज्जैन में बेटे की मौत के बाद ससुराल वालों ने बड़ी मिसाल पेश की है. भोपाल के एक रिसॉर्ट में जब ससुर ने खुद पिता की भूमिका निभाते हुए अपनी बहू का कन्यादान किया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 09, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:49 PM IST
बहू बनाकर लाए, बेटी बनाकर विदा किया; जवान बेटे की मौत के बाद ससुर ने निभाया पिता का फर्ज, धूमधाम से कराया पुनर्विवाह

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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