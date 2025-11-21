MP में होगा 8 हजार करोड़ का निवेश, भोपाल में चलेगा एक्सपो, CM मोहन ने गाया गाना

MP News: मध्य प्रदेश में 'फेड एक्सपो-2025'की शुरुआत हो चुकी है, सीएम मोहन यादव ने भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में गोविंदपुरा में इसकी शुरुआत की है, जिसमें कई देशों के उद्योगपतियों ने शिरकत की है, इस दौरान सीएम ने राज कपूर का फेमम गाना 'मेरा जूता है जापानी'भी गाया, जिससे कार्यक्रम में हल्का मनोरंजक माहौल बना. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रदेश को बड़ा फायदा होगा और निवेश आएगा. एक्सपो में कई देशों के उद्योगपति भी शामिल हुए हैं, जो प्रदेश में निवेश करेंगे, ऐसे में यह आयोन एमपी के लिए बड़ा माना जा रहा है.

सीएम ने निवेश के लिए किया आमंत्रित

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक पहचान बना रहा है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, उन्होंने बताया कि निवेश एवं उद्योग स्थापना के लिए 5000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसे उन्होंने उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश का निमंत्रण बताया. उन्होंने कहा हम उद्योगपतियों से किए हर वादे को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रहे हैं, सरकारें तो पांच साल के कार्यकाल के लिए होती हैं, लेकिन उद्योग और निवेश दीर्घकालिक होते हैं. ऐसे में सरकार को कम से कम अगले 25 वर्षों के विकास रोडमैप पर काम करना चाहिए. उन्होंने स्वीकार किया कि विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है और इसका आधार उद्योग ही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चार दशकों में MPFACCI ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एमपी में घर बैठे शुरू कर सकते हैं ये टॉप बिजनेस, कमाई इतनी कि कुछ ही महीनों में हो जाएंगे मालामाल!

हैदराबाद में बड़ा आयोजन

सीएम ने जानकारी दी कि प्रदेश में व्यापार विस्तार और रोजगार सृजन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी क्रम में 22 नवंबर को हैदराबाद में राज्य सरकार द्वारा निवेशकों का रोड शो आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जीआईएस और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है. बचे हुए लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश को गति देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को आमंत्रित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक नया, समृद्ध मध्यप्रदेश गढ़ना है, जिसमें गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए और युवाओं को व्यापक रोजगार अवसर मिलें.

सीएम मोहन बोले-निवेश आएगा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कहा कि प्रदेश सरकार ने जमीन बांटने का काम नहीं किया, बल्कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को बड़े स्तर पर आमंत्रित किया है, यह वर्ष प्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और अन्य आयोजनों के माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 6 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतार दिए गए हैं, जबकि करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण भेजा गया है, विदेशी निवेशकों को भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार जोड़ा जा रहा है. यह आयोजन प्रदेश के लिए बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस आयोजन से रोजगार मिलने की भी संभावना है.

ये भी पढ़ेंः MP में 400 करोड़ की लागत से बनेंगे हाईटेक फायर स्टेशन, आपदा प्रबंधन होगा फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!