एम्स भोपाल में बवाल! महिला डॉक्टर ने HOD पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- कमरे में धमकाया; मामला ICC तक पहुंचा

Bhopal News: भोपाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एक असिस्टेंट महिला प्रोफेसर डॉक्टर ने अपने विभाग के HOD पर प्रताड़ना, धमकाने और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला ICC तक पहुंच गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:30 AM IST
AIIMS Bhopal News: भोपाल AIIMS में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रुति दुबे ने अपने ही विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. यूनुस खान पर प्रताड़ना, धमकाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. डॉ. दुबे का आरोप है कि HOD ने उन्हें कई बार अकेले कमरे में बैठाकर धमकाया और मानसिक रूप से परेशान किया. यह मामला अब एम्स की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) तक पहुंच गया है, जहां जांच शुरू हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: AIIMS भोपाल के बाहर नशे में धुत 4 डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस से की गाली-गलौज, वीडियो हुआ वायरल

 

महिला डॉक्टर ने  HOD पर लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, भोपाल एम्स में इन दिनों एक विवाद छिड़ा हुआ है. संस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रुति दुबे ने अपने विभागाध्यक्ष (एचओडी) डॉ.यूनुस खान पर मानसिक उत्पीड़न, धमकी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. डॉ. दुबे की शिकायत के अनुसार उन्हें जानबूझकर परेशान और धमकाया गया, जिसमें उन्हें एक कमरे में अकेले बैठने के लिए मजबूर करना और धमकाना भी शामिल है.

मानसिक दबाव से परेशान
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विभागाध्यक्ष डॉ.यूनुस ने उन्हें एक कमरे में धमकाया, परेशान किया और एक बैठक में सबके सामने अपमानित किया. डॉ.दुबे ने कहा कि लगातार मानसिक दबाव और धमकी भरे व्यवहार के कारण वह परेशान हो गई हैं. इस बीच विभागाध्यक्ष डॉ.यूनुस ने सभी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मामला अंतर-शिकायत समिति के पास है और उन्होंने उन्हें जवाब दे दिया है.

मामला ICC तक पहुंचा
बता दें कि यह मामला एम्स परिसर में एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है और संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति ICC (Internal Complaints Committee-ICC) तक पहुंच गया है. ICC ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आरोपों की सत्यता का पता लगा रही है। जांच के तहत, संबंधित डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच जारी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

