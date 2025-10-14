पुलिस समझाती रही, लेकिन...लिव-इन पार्टनर से झगड़े के बाद छत से कूदी महिला टीचर

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 43 वर्षीय महिला टीचर ने विवाद के बाद अपने किराए के मकान की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह दुखद घटना उस समय हुई जब पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन महिला ने एक न सुनी और कूद गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

महिला टीचर ने छत से कूदकर दी जान

दरअसल, भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में 43 वर्षीय महिला टीचर सुनीता चौहान ने अपने लिव-इन पार्टनर से विवाद के बाद छत से कूदकर अपनी जान दे दी. वह इटारसी की रहने वाली थीं. बताया जा रहा है कि लिव-इन पार्टनर से विवाद के बाद महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया. विवाद बढ़ने पर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता नहीं मानी और सबके सामने कूद गई. गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इटारसी की रहने वाली थीं महिला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनीता चौहान मूल रूप से इटारसी की रहने वाली थीं. उनके पति अजय चौहान का करीब आठ साल पहले मौत हो गया था. इसके बाद वह अपने प्रेमी के साथ भोपाल आईं और पिछले आठ दिनों से रातीबड़ क्षेत्र के एक किराए के मकान में रह रही थीं. महिला का अपने लिव-इन पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गंभीर विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला ने यह कदम उठाया.