MP में खाद वितरण की व्यवस्था बदली, अब किसान खुद जनरेट करेंगे टोकन, 24 घंटे मिलेगा खाद

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मध्य प्रदेश सरकार ने खाद की कमी और वितरण में गड़बड़ी को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. भोपाल में किसानों के हालिया विरोध-प्रदर्शनों के बाद कृषि विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए वितरण प्रणाली को ई-विकास पोर्टल से जोड़ दिया है. इस नई प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि किसानों को अब खाद के लिए लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. वे अब अपनी सुविधा के अनुसार पोर्टल के माध्यम से खुद ही टोकन जेनरेट कर सकते हैं. टोकन जारी होने के 24 घंटे के भीतर किसानों तक खाद पहुंचा दी जाएगी, जिससे उनका समय बचेगा.
अपनी पसंद के अनुसार खाद खरीद सकेंगे किसान
इसके अलावा कृषि विभाग ने खाद की खरीद पर पहले से लगी अनावश्यक शर्तों को हटा दिया है. अब किसान बिना किसी रोक-टोक के e-Vikas सिस्टम के जरिए अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड या प्रकार की खाद खरीद सकते हैं. जमीनी स्तर पर इस पारदर्शी सिस्टम को सही ढंग से लागू करने और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के कड़े निर्देश दिए हैं.
ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले लाभ
कृषि विभाग ने खाद वितरण प्रणाली को ई-विकास पोर्टल से जोड़ दिया है. इस डिजिटल सिस्टम के जरिए किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीदने के लिए टोकन जेनरेट कर सकेंगे. नई व्यवस्था यह पक्का करती है कि किसान द्वारा जेनरेट किए गए टोकन के आधार पर 24 घंटे के भीतर खाद उपलब्ध करा दी जाए. उम्मीद है कि इससे किसानों को खाद पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नई वितरण प्रणाली के बारे में व्यापक रूप से जानकारी फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें.
भोपाल में बड़ा प्रदर्शन
गौरतलब है कि भोपाल में किसानों ने खाद मिलने में आ रही दिक्कतों और लंबी लाइनों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद खाद खाद वितरण प्रणाली को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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