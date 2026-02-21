Advertisement
MP में SIR के बाद आज जारी होगी फाइनल लिस्ट, साफ हो जाएगी वोटरों की तस्वीर, प्रदेशभर में 42 लाख वोट कटे

MP News: मध्य प्रदेश में SIR प्रोसेस पूरा हो गया है, और फ़ाइनल वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी. इस बार राज्य में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें राज्य भर के करीब 42 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:23 AM IST
MP Voter List Update:  मध्य प्रदेश में SIR प्रोसेस के तहत नाम जोड़ने और हटाने का काम पूरा हो गया है. दावे और आपत्तियां मिलने के बाद आज जिलों में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. पूरे राज्य में लिस्ट से करीब42 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि नए वोटरों के लिए 169,573 एप्लीकेशन मिली हैं. राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा क्षेत्रों में करीब 2 लाख मतदाता कम हुए हैं. आज हर विधानसभा में हटाए गए और जोड़े गए वोटों की साफ तस्वीर सामने आएगी.

आज साफ हो जाएगी वोटरों की तस्वीर
दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश में वोटरों की स्थिति साफ हो जाएगी. जिला चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट जारी करेंगे और बताएंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटरों के नाम हटाए और जोड़े गए हैं. इसके बाद चुनाव आयोग की SIR की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी.

भोपाल की दो विधानसभा में करीब 2 लाख वोट हुए कम
मिली जानकारी के मुताबिक, पूरे राज्य में वोटर लिस्ट से करीब 42 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. वहीं नए नाम जोड़ने के लिए 1 लाख 69 हजार 573 आवेदन मिले.भोपाल के गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा क्षेत्रों में करीब 200,000 वोटरों की संख्या कम हुई है, जिससे राजनीतिक समीकरण पर असर पड़ सकता है.

करीब 8 लाख 20 हजार 255 नाम हटाए गए थे
आज जारी होने वाली फ़ाइनल लिस्ट से साफ़ हो जाएगा कि हर विधानसभा सीट पर कितने नाम हटाए गए हैं और कितने नए जोड़े गए हैं.  बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव और उनके मंत्रियों के क्षेत्रों से करीब 8 लाख 20 हजार 255 नाम हटाए गए थे. आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए इस प्रोसेस को बहुत ज़रूरी माना जा रहा है. प्रशासन ने पारदर्शिता के साथ लिस्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

