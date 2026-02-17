Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल के होटल में लगी भीषण आग, मौत के मुहाने से लौटे 150 लोग, पुलिस ने JCB से तोड़ी दीवार

Bhopal News: भोपाल के खजूरी थाना इलाके के भौंरी में एक होटल में भीषण आग लग गई. आग लगने के समय होटल के अंदर 150 से ज़्यादा लोग फंस गए थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:35 AM IST
भोपाल के होटल में लगी भीषण आग, मौत के मुहाने से लौटे 150 लोग, पुलिस ने JCB से तोड़ी दीवार

Khajuri Road in Bhopal: राजधानी भोपाल के खजुरी सड़क थाना क्षेत्र अंतर्गत भौंरी इलाके के एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना के समय होटल में गेस्ट और स्टाफ समेत 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे.  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और होटल की पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया और घबराकर लोग भागने लगे. पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी की जान बचाई. 

आग लगने से मची अफरा-तफरी
दरअसल, खजुरी पुलिस स्टेशन इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भौरी के एक होटल से धुएं का गुबार उठता देखा गया. आग इतनी भयानक तरीके से फैली कि होटल के मेन गेट से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. अंदर एक शादी का समारोह चल रहा था, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे. आशंका जताई जा रही है कि शायद सिलेंडर फटने से यह आग लगी.

सतना में खौफनाक वारदात! पैसे न देने पर भाइयों ने बहन पर उड़ेला पेट्रोल, जेठानी ने किया बीच-बचाव

150 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए
घटना की जानकारी मिलने पर खजुरी पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. क्योंकि मेन सड़कों से लोगों को निकालना मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने बहुत समझदारी दिखाई. तुरंत एक JCB मशीन मौके पर बुलाई गई और होटल की पिछली दीवार गिरा दी गई. रेस्क्यू टीम इस दूसरे रास्ते से होटल में घुसी और एक-एक करके सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं
राहत की बात यह है कि पुलिस की तुरंत कार्रवाई की वजह से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बचाए गए सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं. आग लगने का शुरुआती कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि होटल में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे या नहीं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

