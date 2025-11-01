भोपाल गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 सहयोगियों के साथ इनामी बदमाश दीपेंद्र गुर्जर गिरफ्तार

Bhopal Firing Case: मध्यप्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. भोपाल में पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी और 30 हजार के इनामी बदमाश दीपेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है. उसके साथ तीन सहयोगियों को भी पकड़ा गया है. जानकारी के मुताबिक, दीपेंद्र ने भोपाल के एक कियोस्क सेंटर से 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए थे. जब संचालक ने पैसे वापस मांगे, तो दीपेंद्र ने गुस्से में उस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया. यह घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

वारदात के बाद आरोपी भिंड भाग गया था, जहां पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दीपेंद्र ने हापुड़ की एक महिला, गुलाफशा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए थे. जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की, तो आरोपी के ठिकाने का बड़ा सुराग मिला. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और भोपाल लौटने पर उसे दबोच लिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आखिरकार पुलिस ने भोपाल के मालवीय नगर इलाके से दीपेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह मुरैना से भागकर वापस भोपाल आया था और वहीं छिपा हुआ था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ और कौन-कौन इस वारदात में शामिल थे. फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर पूरी जांच में जुटी है और जल्द ही बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

