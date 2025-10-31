भोपाल में गोलीबारी से दहशत, कारोबारी सादिक खान घायल, आरोपी सलमान उर्फ नशा डेंजर गिरफ्तार

Bhopal Businessman Shot: भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के रंभा नगर इलाके में देर रात गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया. बुधवार, 29 अक्टूबर की रात 48 वर्षीय कारोबारी सादिक खान अपने घर में बैठे थे, तभी कुख्यात बदमाश सलमान उर्फ नशा डेंजर ने खिड़की के बाहर से उन पर गोली चला दी. गोली सादिक के कंधे को छूते हुए निकल गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इलाके में अफरा-तफरी मचने के कारण लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी.

घायल सादिक खान को तुरंत हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और गुरुवार सुबह उनकी सर्जरी की गई. फायरिंग के बाद आरोपी ने इलाके में एक अन्य युवक के साथ मारपीट भी की, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. घटना की खबर मिलते ही सादिक के घर और अस्पताल दोनों जगह लोगों की भीड़ लग गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और इलाके में गश्त बढ़ा दी है.

मौका पाकर चलाई गोली

पुलिस जांच में सामने आया है कि सादिक खान ने कुछ दिन पहले आरोपी सलमान को इलाके में खड़े होकर नशे का कारोबार करने और बच्चों को डराने-धमकाने से मना किया था. इसी बात से नाराज होकर सलमान ने बदला लेने की ठान ली थी. उसने चार दिन तक सादिक के घर और रूटीन की रेकी की और बुधवार रात मौका पाकर गोली चला दी.

अन्य आरोपियों की तलाश

गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने बताया कि वह सादिक को जान से मारना चाहता था, लेकिन नशे में होने की वजह से निशाना चूक गया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट के दो मामले दर्ज किए हैं. सलमान के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, अड़ीबाजी, चोरी और मारपीट के कई पुराने केस दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश कर रही है.

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

