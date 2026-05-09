भोपाल से नोएडा के बीच शुरू होगा हवाई सफर, 1 जुलाई से उड़ाने भरेगी पहली फ्लाइट

Bhopal Noida First Flight: भोपाल और नोएडा के बीच अब हवाई सेवा शुरू होने वाली है. 1 जुलाई 2026 से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बीच पहली बार फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा. इस फ्लाइट के संचालन से भोपाल के यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा एनसीआर रीजन में दूसरा विकल्प मिल जाएगा. ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों को इसका फायदा होगा. वहीं इस फ्लाइट के संचालन से भोपाल से दिल्ली क्षेत्र के के बीच कुल 8 फ्लाइट का संचालन होगा. ऐसे में यात्रियों की यात्रा अब और आसान होगी.

भोपाल-नोएडा फ्लाइट से होगी आसानी

नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदघाटन किया था. जिसके बाद अब यहां फ्लाइट का संचालन शुरू होगा. बताया जा रहा है कि भोपाल से नोएडा के बीच 78 सीटर एटीआर विमान की नियमित सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इस फ्लाइट के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ नोएडा और एनसीआर के इलाकों में यात्रियों की पहुंच और आसान होगी. खास बात यह है कि भोपाल से नोएडा के बीच रोजाना फ्लाइट संचालन होगा. ऐसे में यात्रियों यात्रा और भी आसान होगी. बताया जा रहा है कि फ्लाइट संचालन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

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भोपाल से इन शहरों के बीच फ्लाइट शुरू करने की मांग

भोपाल से नोएडा के बीच तो फ्लाइट शुरू हो रही है. लेकिन कुछ बड़े शहरों के बीच चलने वाली फ्लाइट लंबे समय से बंद बड़ी हैं. जिसमें भोपाल-प्रयागराज, भोपाल-जयपुर, भोपाल-उदयपुर, भोपाल-गोवा के बीच चलने वाली अहम फ्लाइट्स बंद चल रही हैं. इसके अलावा भोपाल से कोलकाता और भोपाल से लखनऊ की फ्लाइट का भी स्लॉट नहीं हो पा रहा है. ऐसे में यात्री लगातार इन शहरों के बीच फ्लाइट संचालन की मांग कर रहे हैं.

इन अहम फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से यात्रियों को दूसरा विकल्प लेना पड़ रहा है. पहले वह दिल्ली या मुंबई जा रहे हैं, उसके बाद इन शहरों का कनेक्शन ले रहे हैं. एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि इन फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने के लिए एयरलाइन कंपनी से चर्चा की जा रही है.

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