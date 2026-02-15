Advertisement
देश को मिलेगा पहला किन्नर शंकराचार्य, भोपाल में होगा पट्टाभिषेक, 200 किन्नर करेंगे सनातन में वापसी

Bhopal News: ऐतिहासिक किन्नर पट्टाभिषेक समारोह आज भोपाल में हो रहा है. इस समारोह में काजल ठाकुर को देश की पहली किन्नर शंकराचार्य के तौर पर प्रतिष्ठित किया जाएगा. इसके साथ ही 200 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी भी होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:02 AM IST
Transgender Shankaracharya: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज किन्नर समाज का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है. लालघाटी के मैरिज गार्डन में सुबह 10 बजे से एक खास रस्म और पट्टाभिषेक समारोह होगा. इस कार्यक्रम में काजल ठाकुर को देश का पहला ट्रांसजेंडर शंकराचार्य घोषित किया जाएगा. आयोजकों का दावा है कि यह ऐतिहासिक कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को धार्मिक पहचान दिलाने में अहम साबित होगा.

बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान करीब 200 किन्नर हिंदू धर्म में "घर वापसी" करेंगे. हालांकि, इस आयोजन को लेकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मतभेद सामने आए हैं. सुरैया नायक और देवी रानी के नेतृत्व वाला दूसरा गुट इसका विरोध कर सकता है, जिससे अशांति की आशंका है. ऐसा इसलिए है क्योंकि भोपाल में कई दिनों से वर्चस्व को लेकर किन्नरों में वार चल रहा है.

बता दें कि एक तरफ जहां "किन्नर जिहाद" का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं किन्नर अखाड़े ने देश के पहले किन्नर शंकराचार्य की ताजपोशी का ऐलान किया है. महाशिवरात्रि के पावन मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए देश भर से किन्नर महामंडलेश्वर और संत इकट्ठा हो रहे हैं. भोपाल में किन्नर अखाड़े के फाउंडर अजय दास त्यागी ने यह अहम ऐलान करते हुए कहा कि आने वाली महाशिवरात्रि पर देश को अपना पहला किन्नर शंकराचार्य मिलेगा. 15 फरवरी को लालघाटी इलाके में होने वाले एक बड़े समारोह में नए शंकराचार्य का अभिषेक किया जाएगा. इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान से किन्नर अखाड़े के श्री महंत धैर्यराज नंद गिरी भी भोपाल पहुंच चुके हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सिर्फ शंकराचार्य की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं होगा. देश के अलग-अलग हिस्सों से दस जाने-माने ट्रांसजेंडर संतों को भी "महामंडलेश्वर" की उपाधि दी जाएगी. काजल ग्रुप ने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी की है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कई जाने-माने हिंदू संतों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है. किन्नर अखाड़े का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान, 200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर फिर से सनातन धर्म में वापसी करेंगे.

