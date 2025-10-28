Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978324
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में चोरों को नहीं किसी का डर, एक साथ 5 फ्लैटों में चोरी, सोना-चांदी पैसा गायब

Bhopal News: भोपाल में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी एक बानगी फिर देखने को मिली है, जहां चोरों ने एक साथ पांच फ्लैटों को निशाना बनाया और यहां से सोना-चांदी पैसा सबकुछ लेकर फरार हो गए. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में एक साथ पांच जगह चोरी
भोपाल में एक साथ पांच जगह चोरी

MP News: भोपाल में चोरों को किसी का डर नहीं है, क्योंकि एक ही रात में एक साथ पांच फ्लैटों में चोरी का मामला सामने आया है. यह घटना मिसरोद थाना क्षेत्र में आने वाली पेसिफिक ब्लू रहवासी सोसायटी में हुई है, जहां चोर दीवार के तार काटकर सोसायटी में घुसे और एक ही रात में पांच फ्लैटों के ताले तोड़कर मौके से चोरी करके भाग निकले, घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालें तो उसमें कुछ 3 से 4 संदिग्ध युवक चोरी करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 

चोरों ने की थी रैकी

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है, माना जा रहा है कि चोरों ने वारदात से पहले सोसायटी की रैकी की थी. क्योंकि जिस तरह से वह चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि उन्हें पहले से ही फ्लैट की जानकारी थी. घटना के बाद फरियादी राकेश कटारे ने बताया कि वह पेसिफिक ब्लू सोसायटी में मेंटेनेंस काम देखते हैं, शनिवार रात सोसायटी के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि कॉलोनी की रेलवे पटरी की ओर की दीवार के तार कटे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा था, जिसके बाद इस चोरी का खुलासा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर में बना रिकॉर्ड, रविवार का दिन 100 साल में सबसे ठंडा रहा, लुढ़का तापमान

क्योंकि जब राकेश कटारे ने जब फुटेज देखे तो उसमें 3 से 4 लड़के रात में करीब 2 बजे के बाद कॉलोनी में घुसते नजर आए, इसके बाद जब वे अन्य रहवासियों के साथ मौके पर पहुंचे, तो ब्लॉक बी-02, बी-03 और सी-03 के फ्लैटों के ताले टूटे मिले और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था. पीड़ित अरविंद गुप्ता और विकास खरे ने बताया कि वे दीपावली के कारण गांव गए हुए थे, उनके घर की अलमारी में रखे पुराने सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब हैं. जबकि अन्य तीन फ्लैटों में तोड़फोड़ के बावजूद कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है. 

माना जा रहा है कि चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि त्योहारी सीजन होने की वजह से कई लोग अपने घरों की तरफ निकले हैं, ऐसे में चोरों ने फ्लैटों को निशाना बनाया है.

ये भी पढ़ेंः MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस​ 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhopal NewsBhopal theft newsmp news

Trending news

mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन
bhopal news
इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये
Bilaspur News
छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?