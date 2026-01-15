Advertisement
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल; संक्रांति स्नान के लिए जा रहे थे लोग

Road Accident In Bhopal: बुधवार रात लोडिंग वाहन में सवार होकर होशंगाबाद जा रहे परिवार की गाड़ी बैरसिया थाना क्षेत्र में विधा विहार स्कूल के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्करा गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही  विधायक विष्णु खत्री अस्पताल पहुंचे.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:49 AM IST
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल; संक्रांति स्नान के लिए जा रहे थे लोग

Bhopal Road Accident: राजधानी भोपाल में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बैरसिया थाना क्षेत्र में विधा विहार स्कूल के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 गंभीर रुप से घायल हुए हैं. हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.

जानकारी के मुताबिक सभी मृतक विदिशा जिले के सिरोंज के निवासी थे. बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति होने के कारण परिवार लोडिंग वाहन में सवार होकर होशंगाबाद स्नान के लिए जा रहा था, जैसे ही लोडिंग वाहन विधा विहार स्कूल के पास पहुंचा, तो सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद लोडिंग वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, और अंदर बैठे कई लोग फंस  रह गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

विधायक पहुंचे अस्पताल 

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पांचों के शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है. भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधी अस्पताल पहुंच. बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा, एएसपी नीरज चौरसिया, बैरसिया टीआई वीरेंद्र सेन सहित विधायक विष्णु खत्री ने घायलों का हालचाल जाने अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को उचित व बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार

इस दौरान एसडीएम आशुतोष शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी. 

सीधी में तीन की मौत

बता दें कि बुधवार का दिन हादसों से भरा रहा. सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार सीधी-रीवा सड़क मार्ग पर नकटा नाला के पास एक ट्रेवल्स बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को सीधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. 

सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत, मचा कोहराम

