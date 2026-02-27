Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124765
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

होली पर हवाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर! फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान, MP के इन 4 शहरों से किराया 3 गुना तक बढ़ा

Flight Tickets In Holi: होली के मौके पर अगर आप हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा ठहरकर किराए की स्थिति जरूर जांच लें. इन दोनों फ्लाइट टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और कई रूट्स पर किराया सामान्य से दो से तीन गुना तक पहुंच गया है. दिल्ली, मुबंई, हैदराबाद और बेंगलूरु जैसे बड़े शहरों से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर आने-जाने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों से अधिक किराया देना पड़ रहा है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होली पर हवाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर! फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान, MP के इन 4 शहरों से किराया 3 गुना तक बढ़ा

Flight Tickets In Holi: होली करीब आते ही हवाई किराए में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है. फ्लाइट बुकिंग वेबसाइटों पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुबंई, हैदराबाद और बेंगलूरु जैसे बड़े शहरों से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर आने-जाने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है. 

एयरलाइन कंपनियों ने एडवांस बुकिंग अवधि के दौरान ही किराए बढ़ा दिए हैं. जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे त्योहार करीब आएगा, दरों में और इजाफा हो सकता है. फिलहाल कई रूट्स पर टिकट की कीमतें सामान्य स्तर से दो से तीन गुना तक पहुंच चुकी हैं. जानकारों का कहना है कि भोपाल और इंदौर से जिन रूट्स पर कई एयरलाइंस उड़ान भरती हैं, वहां आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से टिकट के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते. लेकिन जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में कुछ रूट्स पर केवल 1-2 कंपनियां ही फ्लाइट चला रहा हैं. कम विकल्प होने के कारण यहां यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है. 

1 मार्च को टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी
सामान्य दिनों में प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट्स सेइन रूट्स पर हवाई टिकट का औसत किराया करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच रहता है. लेकिन अभी कई तारीखों में यह रकम दोगुनी तक पहुंच गई है. खाततौर पर 1 मार्च को रविवार होने के कारण टिकट के दाम में और ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 से 15 हजार तक पहुंचा एयर फेयर 
होली से एक-दो दिन पहले हवाई सफर काफी महंगा हो गया है. जिन रूट्स पर पहले यात्री 4 से 5 हजार रुपए में पहुंच जाते थे, अब उन्हीं के लिए 10 से 15 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं. 1 और 2 मार्च को एयर फेयर सबसे जेयादा दर्ज किया जा रहा है. पुणे, कोलकाता सहित अन्य शहरों की यात्रा करने वाले कई यात्रियों को जबलपुर और ग्वालियर से कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है. कुछ यात्री पहले नागपुर, इंदौर या भोपाल पहुंचकर वहां से आगे की हवाई यात्रा कर रहे हैं, ताकि उन्हें कम किराया मिल सके.

ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अनोखा प्रदर्शन, 27 फरवरी की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Flight FaresHoli 2026

Trending news

Flight Fares
होली से पहले फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान, MP के इन 4 शहरों से किराया 3 गुना तक बढ़ा
Singrauli news
एमपी के इस गांव में कुंवारे रह गए लड़के, ग्रामीणों के दावे ने चौंकाया
chhattisgarh news
कुख्यात नक्सली पापा राव को घेरने के लिए एक्शन शुरू, आखिरी नक्सल कमांडर निशाने पर
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने आलीराजपुर को दी 171 करोड़ के 49 विकास कार्यों की सौगात
digvijay singh
MP में सरकारी कैलेंडर में अफ्रीकी इम्पाला की तस्वीर ने बढ़ाया सियासी पारा...
chhatarpur news
एमपी में अहमद खान की अनोखी राम भक्ति, सिर पर 'रामायण' रख पहुंचे बागेश्वर धाम
Mohan Yadav
सनातन मंगल महोत्सव में शामिल हुए मोहन यादव, सिंहस्थ में साधु-संतों को किया आमंत्रित
Mohan Yadav
भारत के दिल से जुड़िए, मध्यप्रदेश के साथ आगे बढ़िए... भीलवाड़ा में बोले CM मोहन यादव
mp holi
एमपी में सबसे पहले कहां किया जाता है होलिका दहन? जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
Mohan Yadav
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दिव्य स्तंभ का लोकार्पण, वर्चुअली शामिल हुए मोहन यादव