होली पर हवाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर! फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान, MP के इन 4 शहरों से किराया 3 गुना तक बढ़ा

Flight Tickets In Holi: होली करीब आते ही हवाई किराए में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है. फ्लाइट बुकिंग वेबसाइटों पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुबंई, हैदराबाद और बेंगलूरु जैसे बड़े शहरों से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर आने-जाने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है.

एयरलाइन कंपनियों ने एडवांस बुकिंग अवधि के दौरान ही किराए बढ़ा दिए हैं. जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे त्योहार करीब आएगा, दरों में और इजाफा हो सकता है. फिलहाल कई रूट्स पर टिकट की कीमतें सामान्य स्तर से दो से तीन गुना तक पहुंच चुकी हैं. जानकारों का कहना है कि भोपाल और इंदौर से जिन रूट्स पर कई एयरलाइंस उड़ान भरती हैं, वहां आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से टिकट के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते. लेकिन जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में कुछ रूट्स पर केवल 1-2 कंपनियां ही फ्लाइट चला रहा हैं. कम विकल्प होने के कारण यहां यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है.

1 मार्च को टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी

सामान्य दिनों में प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट्स सेइन रूट्स पर हवाई टिकट का औसत किराया करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच रहता है. लेकिन अभी कई तारीखों में यह रकम दोगुनी तक पहुंच गई है. खाततौर पर 1 मार्च को रविवार होने के कारण टिकट के दाम में और ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है.

10 से 15 हजार तक पहुंचा एयर फेयर

होली से एक-दो दिन पहले हवाई सफर काफी महंगा हो गया है. जिन रूट्स पर पहले यात्री 4 से 5 हजार रुपए में पहुंच जाते थे, अब उन्हीं के लिए 10 से 15 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं. 1 और 2 मार्च को एयर फेयर सबसे जेयादा दर्ज किया जा रहा है. पुणे, कोलकाता सहित अन्य शहरों की यात्रा करने वाले कई यात्रियों को जबलपुर और ग्वालियर से कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है. कुछ यात्री पहले नागपुर, इंदौर या भोपाल पहुंचकर वहां से आगे की हवाई यात्रा कर रहे हैं, ताकि उन्हें कम किराया मिल सके.

