Bhopal News: कचरा दो, खाना लो! भोपाल का गार्बेज कैफे है कमाल, महिलाएं करेंगी संचालन
Bhopal News: कचरा दो, खाना लो! भोपाल का गार्बेज कैफे है कमाल, महिलाएं करेंगी संचालन

MP News: भोपाल के दस नंबर मार्केट में एक गार्बेज कैफ़े का लोकार्पण हुआ है. यहां कचरे के बदले खाना मिलेगा. इसकी खासियत यह है कि इसकी संचालन महिलाएं करेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:58 PM IST
Bhopal News: कचरा दो, खाना लो! भोपाल का गार्बेज कैफे है कमाल, महिलाएं करेंगी संचालन

Garbage Cafe Started In Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वच्छता को बढ़ावा देने और कचरे के निपटान के लिए नगर निगम ने एक अभिनव पहल, गार्बेज कैफ़े, शुरू की है. इस कैफ़े में लोगों को प्लास्टिक, कागज़ और अन्य कचरे के बदले खाना घरेलू सामान और पके हुए व्यंजन मिल सकेंगे. इसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी.  हाल ही में बुधवार को महापौर मालती राय ने 10 नंबर मार्केट में इसका लोकार्पण किया. अब जल्द ही इसे बोट क्लब और बिट्टन मार्केट में भी शुरू किया जाएगा.

भोपाल का गार्बेज कैफे है कमाल
दरअसल, दस नंबर मार्केट में एक अनोखे 'गार्बेज कैफे' का लोकार्पण किया गया है और जल्द ही बोट क्लब और बिट्टन मार्केट में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी. इस कैफे में लोग प्लास्टिक, कागज़, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बदले खाने-पीने का सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ले सकेंगे. अगर कोई नकद लेना चाहेगा तो कैफे बाज़ार भाव से पांच रुपये ज़्यादा दाम पर कचरा खरीदेगा. उदाहरण के लिए अगर बाज़ार में प्लास्टिक 15 रुपये किलो बिक रहा है तो कैफे उसे 20 रुपये किलो खरीदेगा.

महिलाएं करेंगी संचालन
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा गार्बेज कैफ़े का संचालन किया जाएगा. महापौर मालती राय ने कहा कि इससेशहर की स्वच्छता बढ़ेगी. बता दें कि भोपाल नगर निगम गार्बेज कैफ़े स्थापित करने वाला देश का पहला निगम है. इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है जहां लोग पुराने अखबारों, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ों आदि की तस्वीरें डाल सकते हैं. और लोग कचरा देकर भोजन प्राप्त कर सकेंगे.

कैफे में क्या-क्या मिलेगा
इस अनोखे गार्बेज कैफ़े में न सिर्फ़ पका हुआ खाना और नाश्ता मिलेगा, बल्कि दालें, चावल, आटा, मोटे अनाज, नमक, तेल, अचार, पापड़, बड़ी, नमकीन और बोतलबंद पानी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी मिलेंगी. इसके साथ ही कपड़े, सजावटी सामान और पर्यावरण-अनुकूल चीज़ें भी मिलेंगी. (सोर्स-अमर उजाला)

;