Bhopal News: 10, 15 नहीं अब हर दिन पकड़ने होंगे इतने कुत्ते, भोपाल में निगमकर्मियों को मिलेगा टारगेट

Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल में कुत्तों को पकड़ने और उन्हें वैक्सीन लगाने के अभियान में अब बड़ा बदलाव किया जा रहा है. शहर में पहली बार इस काम के लिए निगमकर्मियों के टीम को टारगेट दिया जाएगा. अब तक कुत्ते पकड़ने वाली टीमें रोज़ाना लगभग 10 से 15 कुत्ते ही पकड़ पाती थीं, लेकिन नई योजना के तहत हर टीम को रोज़ाना 20 से 22 कुत्ते पकड़ने का टारगेट दिया जाएगा. साथ ही, हर साल कम से कम 30,000 कुत्तों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और उन्हें रेबीज जैसी बीमारियों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण करना है.

पहली बार कुत्तों को पकड़ने का मिलेगा टारगेट

दरअसल, भोपाल नगर निगम ने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पहली बार इनके नियंत्रण के लिए लक्ष्य आधारित अभियान की शुरुआत की है. नगर निगम का लक्ष्य है कि हर वर्ष कम से कम 30,000 कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाए, ताकि रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर रोक लगाई जा सके. इसके अलावा, प्रतिदिन प्रत्येक टीम को 20 से 22 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य दिया जाएगा. फिलहाल, नगर निगम की एक टीम प्रतिदिन औसतन 10 से 15 कुत्तों को ही पकड़ पाती है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है. इसे देखते हुए वाहनों की संख्या, अमला और तकनीकी संसाधन बढ़ाए जाएंगे, जिससे अभियान को तेजी से लागू किया जा सके.

एमपी में कुत्तों का आतंक

बता दें कि एमपी में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक काफी फैल गया है. आए दिन कुत्तों के काटने की खबरें आती रहती हैं. हाल ही में अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में एक कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. कुत्ता बच्चों को घसीटकर ले जाने लगा, जिसके तुरंत बाद पिता और उसके दोस्तों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की. लेकिन तब तक कुत्ता मासूम बच्ची को घायल कर चुका था. कुत्तों ने दो और मासूम बच्चों को घायल कर दिया. आजाद नगर में पागल कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, अब तक पागल कुत्ते 3 बच्चों को घायल कर चुके हैं.

