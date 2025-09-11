आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल तो परेशान हुए पूर्व BJP नेता, जान देने की कोशिश की, कांग्रेस विधायक पर लगाया बड़ा आरोप

BJYM Leader Viral Video: भाजपा के पूर्व नेता ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जान देने की कोशिश की है. जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करया गया है. आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने जान बूझकर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया है.
भोपाल: राजधानी भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल महामंत्री जीत निशोदे ने गुरुवार को आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसके बाद उन्हें तुरंत शाहपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. दरअसल, जीत निशादे का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद राजनीति ने भाजपा के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया. इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था.
पीड़ित ने कांग्रेस विधायक पर लगाया आरोप
पूर्व BJP नेता जीत निशोदे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया और पुलिस की कार्यवाही न होने से परेशान था. जीते निशादे ने कहा मेरी वाइफ के साथ मैं आपत्तिजनक स्थिति में था. अब उसे कांग्रेस नेताओं के साथ वायरल किया जा रहा. शर्मिंदगी के कारण मैंने यह कदम उठाया, पुलिस के आला अधिकारी थाना कर्मचारी मदद नहीं कर रहे हैं. विधायक आरिफ मसूद के दाबव के कारण मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था.
जानिए पूरा मामला
भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल महामंत्री जीत निशोदे का वीडियो जिस महिला के साथ वायरल हुआ, उसने आरोप लगाया कि कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश के चलते उसके और जीत निशोदे के निजी वीडियो को लीक किया. उसने यह भी कहा कि जीत निशाद उसके होने वाले पति हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वे भाजपा से जुड़े हुए हैं. महिला ने इस मामले में शाजपुरा थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस पर धीमी कार्रवाई करने का आरोप लगाया. महिला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जा रही है.
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने जीत निशोदे को अपना "दोस्त" बताया है, न कि "होने वाला पति. महिला ने एफआईआर में यह भी लिखा कि हम दोनों ने आपसी सहमति से मेरे घर में ही संबंध बनाए थे. जिसका वीडियो किसी ने चोरी-छिपे से बना लिया. इसके बाद इसे वायरल कर दिया. इसे मेरे परिजनों ने देखा, जिससे मेरी समाज में छवि खराब हुई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वीडियो वायरल होने के बाद उठाया कदम
गौरतलब है कि वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया. भाजयुमो के अरेरा मंडल अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद जीत निशोदे को उनके पद से हटा दिया था. वहीं, कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप हुए सवाल उठाया था कि क्या यही भाजपा का चरित्र है. इस विवाद के बीच जीत निशादे ने ऐसा कदम उठाया है.
रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल
