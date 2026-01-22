Advertisement
वक्फ बोर्ड की आड़ में ब्लैकमेलिंग और जालसाजी! पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे धोखाधड़ी के बड़े राज

District Waqf Board: भोपाल जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी को शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग, फर्जीवाड़ा और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद अलीम कुरैशी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:35 AM IST
Bhopal District Waqf Board: भोपाल जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी को शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग, फर्जीवाड़ा और सरकारी  मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, अलीम कुरैशी पर वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में फर्जीनाड़ा करने और गलत दस्तावेज तैयार करने का आरोप है. पुलिस ने अलीम कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से आगे की जांच के लिए उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है.

पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि अलीम कुरैशी ने वक्फ बोर्ड के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए थे. इन्हीं दस्तावेजों के साहरे उसने बा-बार शिकायतें दर्ज कराकर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार अलीम कुरैशी ने अगस्त 2023 में लोकायुक्त कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के बाद उसे तथ्यों के अभाव में खारिज कर दिया गया था. इस बाद 12 जनवरी 2025 को फिर से इसी तरह की एक और शिकायत दर्ज कराई. जांच में यह साफ हो गया है कि जिन नियुक्ति पत्रों और दस्तावेजों का हवाला दिया गया था, वे पूरी तरह फर्जी हैं, जो वक्फ बोर्ड द्वारा कभी जारी नहीं किए गए थे. पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे अवैध तरीके से फायदा उठाने की मंशा थी. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

पूछताछ में खुल सकते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े कई राज

बताया जा रहा है कि अलीम कुरैशी पहले मध्यप्रदेश पुलिस में पदस्थ थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बावजूद उन्होंने वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में अपनी पकड़ बनाए रखी और कथित तौर पर अवैध गतिविधियों को आंजाम दिया. शाहजहानाबाद पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान भोपाल सहित पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल पुलिस मामने की गहन जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है.

