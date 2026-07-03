Add Zee Business As A Preferred Source
App

राम मंदिर चंदा चोरी केस पर एमपी में सियासत तेज, वकील के साथ अयोध्या जाएंगे पूर्व सीएम

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि 4-5 जुलाई को वकील के साथ अयोध्या जाएंगे. जहां पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी-आरएसएस पर भी सवाल खड़े किए हैं.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:15 PM IST
राम मंदिर चंदा चोरी केस पर एमपी में सियासत तेज, वकील के साथ अयोध्या जाएंगे पूर्व सीएम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Anil Nagar

Anil Nagar

अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्कूल में जमीन पर लेटा मिला नशेड़ी शिक्षक...बच्चों से करवाए जूते साफ, मचा बवाल
Narmadapuram news56 min ago
2
mp congress news2 hrs ago
3
Shipra river2 hrs ago
4
Latest Ujjain News3 hrs ago
5
Raja Raghuvanshi Murder Case3 hrs ago