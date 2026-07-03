राम मंदिर चंदा चोरी केस पर एमपी में सियासत तेज, वकील के साथ अयोध्या जाएंगे पूर्व सीएम

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "हमने उस समय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर कहा था कि नया ट्रस्ट बनाने के बजाय रामालय ट्रस्ट को ही पुनर्जीवित कर दिया जाए और उसमें सभी शंकराचार्यों को शामिल किया जाए. यदि ऐसा किया गया होता तो न चंपत राय आते और न ही चंदा चोरी जैसे आरोपों की नौबत आती. अब स्थिति यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन कोषाध्यक्ष महंत गोवर्धन गिरी से इस्तीफा नहीं लिया गया. साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई. इन्हें बचाने की कोशिश आरएसएस से लेकर नरेंद्र मोदी तक कर रहे हैं."