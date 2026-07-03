राम मंदिर चंदा चोरी केस पर एमपी में सियासत तेज, वकील के साथ अयोध्या जाएंगे पूर्व सीएम

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Digvijay Singh Statement: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर पूरे देश में सियासत जोरों शोरों पर हो रही हैं. वहीं मध्य प्रदेश में भी इसकी खूब चर्चा देखने को मिल रही है. प्रदेश के पूर्व मुख्यंत्री दिग्विजय सिंह भी 4-5 जुलाई को वकील के साथ अयोध्या जाएंगे. जहां पर वह चंदा चोरी के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे. इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी-आरएसएस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि चंदा चोरी के आरोपियों को बचाया जा रहा है.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "हमने उस समय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर कहा था कि नया ट्रस्ट बनाने के बजाय रामालय ट्रस्ट को ही पुनर्जीवित कर दिया जाए और उसमें सभी शंकराचार्यों को शामिल किया जाए. यदि ऐसा किया गया होता तो न चंपत राय आते और न ही चंदा चोरी जैसे आरोपों की नौबत आती. अब स्थिति यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन कोषाध्यक्ष महंत गोवर्धन गिरी से इस्तीफा नहीं लिया गया. साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई. इन्हें बचाने की कोशिश आरएसएस से लेकर नरेंद्र मोदी तक कर रहे हैं."
प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा
उन्होंने कहा, "सनातन धर्म की परंपरा है कि जब तक मंदिर पर कलश स्थापित न हो जाए, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती. प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले को अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता है, वह अकेले यह अनुष्ठान नहीं कर सकता. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना उचित नहीं है. लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निश्चित तारीख पर कार्यक्रम करना था."
दिग्विजय सिंह के सवाल
दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, "प्राण प्रतिष्ठा के समय नरेंद्र मोदी अकेले बैठे. सनातन परंपराओं के अनुसार यह भी उचित नहीं माना जाता. इसके अलावा रामलला की मूर्ति को लेकर भी सवाल हैं. हमारी मान्यता में भगवान राम की मूर्ति सामान्यतः सफेद संगमरमर की होती है, लेकिन यहां काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई. मेरे अनुसार सनातन परंपराओं की अनदेखी की गई है और यही कारण है कि आज संबंधित लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है."
वकील मित्रों ने सलाह दी
उन्होंने कहा, "मेरे कुछ वकील मित्रों ने सलाह दी है कि मैंने जो चंदा दिया था, उसे लेकर अयोध्या की अदालत में मुकदमा दायर किया जाए. मैं इस विषय में कानूनी सलाह लेकर अयोध्या जाऊंगा और मुकदमा दायर करूंगा. जरूरत पड़ी तो संबंधित ट्रस्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा. मैंने तय किया है कि अपने घर पर बैनर लगाऊंगा कि चंदा चोरी के आरोपों से जुड़े लोगों का प्रवेश निषिद्ध है. मैं मंदिरों और पुजारियों से भी अपील करूंगा कि वे लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करें."
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