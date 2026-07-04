ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के घर में चोरी कांड में बड़ा खुलासा जल्द, पारदी गिरोह पर पुलिस का शक

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Giribala Singh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटा. जज गिरिबाला सिंह के घर में चोरी मामले में पुलिस भी परेशान नजर आ रही है. वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जाच की समीक्षी की. इसके इलावा उन्होंने नाराजगी जारि की है. इसके बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया है. इस टीम में कटारा हिल्स, बागसेवनिया और मिसरोद थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. जांच की जिम्मेदारी कटारा हिल्स थाना प्रभारी को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि घटना की हर कड़ी को जोड़कर आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.
जांच के दौरान पुलिस का शक गुना क्षेत्र के कुख्यात पारदी गिरोह पर गया है. सूत्रों के मुताबिक इस वारदात में भोपाल के एक पारदी व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है, जिसने गिरोह की मदद की हो सकती है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है. फिलहाल टीम अलग-अलग बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है.
आरोपियों ने पहले रेकी की थी
जानकारी के अनुसार चोरी की घटना 28 जून की रात करीब 2:15 बजे हुई थी. बदमाश घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए थे. जिस हिस्से को निशाना बनाया गया, वहां गिरिबाला सिंह, उनके बेटे समर्थ और परिवार के अन्य सदस्यों के कमरे स्थित हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपी घर के अंदर घुसे थे, जबकि उनके दो साथी बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे. अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों ने पहले से घर की रेकी की थी और पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया.
अंधेरे का फायदा उठाकर फरार
गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ इस समय जेल में बंद हैं. उनके जेल जाने के बाद घर में गिरिबाला सिंह के भाई रह रहे हैं. पुलिस का मानना है कि घर के पिछले हिस्से से प्रवेश होने के कारण अंदर मौजूद व्यक्ति को घटना की भनक नहीं लगी. इसी दौरान इलाके में नियमित गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई. बताया जा रहा है कि वाहन का सायरन सुनकर बदमाश घबरा गए और कुछ सामान मौके पर छोड़कर भाग निकले. पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
आरोपियों की गिरफ्तारी संभव
चोरी का यह मामला अदालत की सुनवाई के दौरान भी चर्चा में आया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ ने अदालत से आग्रह किया कि जांच दल उनके बयान भी दर्ज करे. उनका कहना था कि घर से गायब हुए नकदी, आभूषण और अन्य सामान की सही जानकारी वही दे सकते हैं. बचाव पक्ष के वकील ने भी निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित पक्ष का बयान लेने की मांग रखी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है.
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