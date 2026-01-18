कथावाचकों को लेकर पूर्व MLA आरडी प्रजापति का विवादित बयान, बहन-बेटियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी

RD Prajapati Statement: राजधानी भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में आयोजित ‘संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ जनाक्रोश महाआंदोलन’, विवादों के घेरे में आ गया है. दरअसल, इस मंच से दिए गए एक बयान ने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है. इस कार्यक्रम में छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने ऐसा बयान दिया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

बता दें कि यह कार्यक्रम भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया था. जहां पर प्रदेशभर से SC, ST और OBC संगठनों के लोग पहुंचे थे. वहीं मंच से वक्ताओं ने आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. साथ ही IAS संतोष वर्मा के खिलाफ चल रही कार्रवाई को वापस लेने की मांग की.

विवादों में घिरे पूर्व विधायक

लेकिन, कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान ने पूरे आयोजन को विवादों में ला दिया. आरोप है कि उन्होंने कथावाचकों और साधु-संतों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी ऐसे शब्द कहे गए, जिन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है. बताया जा रहा है कि बयान में कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाने जैसी बात कही गई. इसके अलावा बहन-बेटियों को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आदिवासियों पर क्या बोले?

वहीं उन्होंने आदिवासियों की मछली से तुलना करते हुए कहा कि 'पानी से मछली को निकाल दिया जाता है, तो मर जाती है. इसी तरह से आदिवासियों के जंगल काटो, अपने आप मर जाएंगे. इसलिए करोड़ों जंगल काटकर आडाणी को दे दिए हैं. इसलिए आदिवासियों की तो पहले ही हत्या हो जाएगी'

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

