Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078737
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

कथावाचकों को लेकर पूर्व MLA आरडी प्रजापति का विवादित बयान, बहन-बेटियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी

Bhopal Politics News: छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों से लेकर बहन-बेटियों पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं. दरअसल, भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान आरडी प्रजापति ने मंच से इस तरीके के बयान दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RD Prajapati Statement
RD Prajapati Statement

RD Prajapati Statement: राजधानी भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में आयोजित ‘संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ जनाक्रोश महाआंदोलन’, विवादों के घेरे में आ गया है. दरअसल, इस मंच से दिए गए एक बयान ने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है. इस कार्यक्रम में छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने ऐसा बयान दिया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

बता दें कि यह कार्यक्रम भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया था. जहां पर प्रदेशभर से SC, ST और OBC संगठनों के लोग पहुंचे थे. वहीं मंच से वक्ताओं ने आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. साथ ही IAS संतोष वर्मा के खिलाफ चल रही कार्रवाई को वापस लेने की मांग की. 

विवादों में घिरे पूर्व विधायक
लेकिन, कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान ने पूरे आयोजन को विवादों में ला दिया. आरोप है कि उन्होंने कथावाचकों और साधु-संतों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी ऐसे शब्द कहे गए, जिन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है. बताया जा रहा है कि बयान में कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाने जैसी बात कही गई. इसके अलावा बहन-बेटियों को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आदिवासियों पर क्या बोले?
वहीं उन्होंने आदिवासियों की मछली से तुलना करते हुए कहा कि 'पानी से मछली को निकाल दिया जाता है, तो मर जाती है. इसी तरह से आदिवासियों के जंगल काटो, अपने आप मर जाएंगे. इसलिए करोड़ों जंगल काटकर आडाणी को दे दिए हैं. इसलिए आदिवासियों की तो पहले ही हत्या हो जाएगी'

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

ये भी पढ़ेंः विवादों में घिरे IAS संतोष कुमार वर्मा के समर्थन में महाआंदोलन, 50 हजार से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा, सामने रखी ये मांग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
कथावाचकों को लेकर पूर्व MLA का विवादित बयान, बहन-बेटियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी
Latest satna News
बिना भूकंप बीच सड़क फटी जमीन, 12 फीट ऊंचे पानी के फव्वारे ने मचाई हड़कंप!
bhopal news
इश्क का अंजाम! भोपाल के युवक के साथ राजस्थान में हैवानियत, पेशाब भी पिलाई
mp cm news
दिव्यांग की अपील पर सीएम मोहन का पसीजा दिल, पल भर में IND vs NZ मैच टिकट का इंतजाम
rewa news
रीवा में भगवाधारी युवक पर हमला, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, कर दी बड़ी मांग
jabalpur news
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खाना खा रहे 13 मजदूरों को कार ने रौंदा
bhopal news
विवादों में घिरे IAS वर्मा के समर्थन में महाआंदोलन, 50 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे
Bilaspur News
मां या बाप...कौन होगा बच्चे की कस्टडी का हकदार? बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Mandakini river
मौनी अमावस्या पर मंदाकिनी नदी के घटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब...
dindori news
सरकारी कागजों में बदला महिलाओं का वजूद, मनरेगा से जुड़ी औरतों को बताया ट्रांसजेंडर