धनकुबेर निकला PWD का इंजीनियर, कैश गिनने के लिए बुलानी पड़ी नोट गिनने की मशीनें, 17 टन शहद भी मिला

Big action by Lokayukta-मध्यप्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के आवास समेत 4 ठिकानों पर छापा मारा. छापे के दौरान मणिपुरम कॉलोनी के निवास से लगभग 8.79 लाख नकद, 50 लाख के सोने-चांदी के आभूषण, 56 लाख की एफडी जानकारी और कई कीमती दस्तवेज जब्त किए गए. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई.

कैश गिनने बुलानी पड़ी मशीन

जीपी मेहरा के ओपल रेजेंसी स्थित फ्लैट से 26 लाख नकद, लगभग 2.64 किलोग्राम सोना और 5.52 किलो चांदी बरामद हुई. वहीं भारी मात्रा में मकदी मिलने के कारण नोट गिनने की मशीनें बुलानी पड़ीं. लोकायुक्त की टीम अब भी मेहरा से जुड़ी संपत्तियों, एफडी, शेयर और इंश्योरेंस दस्तावेजों की जांच कर रही है.

17 टन शहद मिला

वहीं ग्राम सैनी स्थित फार्महाउस से लोकायुक्त टीम को 17 टन शहद, कृषि भूमि, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 7 तैयार कॉटेज, 2 मछली पालन केंद्र, 2 गौशालाएं और कई महंगे कृषि उपकरण मिले. इसके अलावा मेहरा परिवार के नाम पर 4 लग्जरी कारें भी रजिस्टर्ड पाई गईं. जीपी मेहरा के ठिकानों और आवास पर गुरुवार सुबह 6 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि जी.पी. मेहरा ने अपने और परिजनों के नाम पर भोपाल, नर्मदापुरम और सोहागपुर में कई करोड़ रुपए की नामी व बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं. सत्यापन के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत केस दर्ज किया है.

