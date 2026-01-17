Advertisement
RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की बेनामी संपत्ति पर शिकंजा, 7.5 करोड़ का स्कूल अटैच, जांच में बड़ा खुलासा

Bhopal News: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. भोपाल के शाहपुरा में बन रही एक स्कूल बिल्डिंग, जिसकी कीमत लगभग ₹7.5 करोड़ है को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:00 PM IST
Former RTO constable Saurabh Sharma: मध्यप्रदेश में धनकुबेर के नाम से चर्चित आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं.  सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने भोपाल के शाहपुरा में बन रही एक स्कूल बिल्डिंग को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह स्कूल बिल्डिंग लगभग ₹7.5 करोड़ की लागत से बन रही थी और 'राजमाता शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट' के नाम पर रजिस्टर्ड है. ट्रस्ट में सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा उनके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल ट्रस्टी के रूप में दर्ज हैं.

आयकर विभाग की जांच में पता चला कि ट्रस्ट का रोल सिर्फ़ एक दिखावा था, जबकि स्कूल बिल्डिंग का असली मालिक पूर्व RTO कांस्टेबल  सौरभ शर्मा है. इसी आधार पर स्कूल को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत बेनामी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है. डिपार्टमेंट ने असली मालिक सौरभ शर्मा और ट्रस्ट से जुड़े सभी ट्रस्टियों, जिनमें सौरभ शर्मा की मां, चेतन और शरद शामिल हैं को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.

जांच में बड़ा खुलासा
जांच में यह भी खुलासा हुआ है स्कूल संचालन के लिए एक प्रमुख स्कूल श्रृंखला से फ्रेंचाइजी ली गई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग के सोर्स और ट्रस्ट की दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की पूरी जांच कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सौरभ शर्मा से जुड़ी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि सौरभ शर्मा और उनके साथियों से जुड़ी कई अचल संपत्तियों और बेनामी लेन-देन को बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के तहत पहले ही जब्त किया जा चुका है.

अब जानिए पूरा मामला
दरअसल, 18 और 19 दिसंबर 2024 की रात को ग्वालियर RTO में रजिस्टर्ड एक इनोवा कार भोपाल के मेंडोरी गांव में संदिग्ध हालत में लावारिस मिली थी. यह गाड़ी चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जब सुरक्षा एजेंसियों ने कार की तलाशी ली तो उन्हें लगभग 52 किलोग्राम सोना और करीब 11 करोड़ रुपये कैश मिले थे. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि जब्त की गई प्रॉपर्टी कागजों पर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन असली मालिक RTO का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा था.

