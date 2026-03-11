Advertisement
सात फेरों से पहले ही पुलिस ने पहनाई हथकड़ी, भोपाल में फिल्मी स्टाइल में हुई इल्लीगल गैंग के सरगना की गिरफ्तारी

Bhopal Crime News भोपाल में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारकर इल्लीगल गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही तीन अन्य सदस्यों की भी पुलिस ने दबोचा है. सभी पर एक पुजारी का अपहरण कर उसे बंधा बनाकर पीटने और फिरौती मांगने का आरोप है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:01 AM IST
Bhopal Crime News : कोहेफिजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इल्लीगल गैंग के सरगना सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक पुजारी का अपहरण कर उसे बंधा बनाकर पीटा.  फिर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमाके देकर 8 फिरौती की मांग की. आरोपी ने फिरौती की पहली किस्त के रूप में 50 हजार ले लिया और उसके बाद पुजारी को छोड़ दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को उसके शादी के समारोह के दौरान गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक लालघाटी क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है और पुजारी का काम करता है. सोमवार रात कुछ लोगों से घर पहुंचें. आरोप है कि  गैंग से जुड़े एक युवती ने दरवाजे खुलवाए और घर के अंदर घुस आई. अंदर आने के बाद युवती शोर मचाने लगी,  जिसके बाद कई युवक घर में घुस आए और उसपर झूठे आरोप लगाते हैं उसके साथ मारपीट करने लगे.

पुजारी को बंधक बनाकर मांगी फिरौती
इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को जबरन एक वाहन में बिठाकर शहर की किसी अन्य स्थान पर ले जाकर कमरे में बंधक बना लिया. वहां उसे धमकाया गया कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा दिया जाएगा. जान बचाने के लिए पीड़ित से 800000 की मांग की गई. आरोपियों ने तुरंत पीड़ित के भाई से से 50 हजार ट्रांसफर करवा लिया और बाकी रकम किस्तों में देने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस में शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी दी.

मुख्य आरोपी को पुलिस ने शादी समारोह से किया गिरफ्तार
आरोपी पीड़ितों के चंगुल से छूटने के बाद सीधे कोहेफिजा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए मंगलवार रात FIR दर्ज किया और अगले दिन एयरपोर्ट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में मुख्य आरोपी आकाश और भूरा हड्डी को उसकी शादी समारोह के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी संगठित गैंग बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी आकाश नगर क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से लगभग 35 आपराधिक मामले दर्ज है. हालही में वह एक हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया था.

bhopal crime news

भोपाल में फिल्मी स्टाइल में हुई इल्लीगल गैंग के सरगना की गिरफ्तारी
LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर MP के मंत्री का बड़ा बयान,'अफवाहों पर न दें ध्यान'
रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा महंगा, मेवों के दामों में भारी उछाल
नशे में धुत पूर्व गृहमंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, दुकान में कार से मारी टक्कर...
खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच शुरू
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग की शादी, फरमान खान के साथ लिए 7 फेरे
MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
'लाल आतंक' की टूटी कमर! 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3.95 करोड़ का था इनाम
CM साय की ममता बनर्जी को चिट्ठी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर जताई नाराजगी
BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहीं थीं बीमार