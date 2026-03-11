सात फेरों से पहले ही पुलिस ने पहनाई हथकड़ी, भोपाल में फिल्मी स्टाइल में हुई इल्लीगल गैंग के सरगना की गिरफ्तारी

Bhopal Crime News : कोहेफिजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इल्लीगल गैंग के सरगना सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक पुजारी का अपहरण कर उसे बंधा बनाकर पीटा. फिर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमाके देकर 8 फिरौती की मांग की. आरोपी ने फिरौती की पहली किस्त के रूप में 50 हजार ले लिया और उसके बाद पुजारी को छोड़ दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को उसके शादी के समारोह के दौरान गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक लालघाटी क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है और पुजारी का काम करता है. सोमवार रात कुछ लोगों से घर पहुंचें. आरोप है कि गैंग से जुड़े एक युवती ने दरवाजे खुलवाए और घर के अंदर घुस आई. अंदर आने के बाद युवती शोर मचाने लगी, जिसके बाद कई युवक घर में घुस आए और उसपर झूठे आरोप लगाते हैं उसके साथ मारपीट करने लगे.

पुजारी को बंधक बनाकर मांगी फिरौती

इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को जबरन एक वाहन में बिठाकर शहर की किसी अन्य स्थान पर ले जाकर कमरे में बंधक बना लिया. वहां उसे धमकाया गया कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा दिया जाएगा. जान बचाने के लिए पीड़ित से 800000 की मांग की गई. आरोपियों ने तुरंत पीड़ित के भाई से से 50 हजार ट्रांसफर करवा लिया और बाकी रकम किस्तों में देने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस में शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य आरोपी को पुलिस ने शादी समारोह से किया गिरफ्तार

आरोपी पीड़ितों के चंगुल से छूटने के बाद सीधे कोहेफिजा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए मंगलवार रात FIR दर्ज किया और अगले दिन एयरपोर्ट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में मुख्य आरोपी आकाश और भूरा हड्डी को उसकी शादी समारोह के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी संगठित गैंग बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी आकाश नगर क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से लगभग 35 आपराधिक मामले दर्ज है. हालही में वह एक हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया था.

ये भी पढ़ें: LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर MP के मंत्री का बड़ा बयान, 'अफवाहों पर न दें ध्यान', वैकल्पिक स्रोतों पर दिया जोर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!