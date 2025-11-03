'पुलवामा अटैक के टेररिस्ट के पास नंबर है...' ठगों ने बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, पुलिस ने ऐसे बचाया

Digital Arrest Bhopal: राजधानी भोपाल के कोहेफ़िज़ा थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का एक नया तरीका सामने आया, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग को ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' के जाल में फंसाने की कोशिश की. ये ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने खुद को एटीएस लखनऊ का अधिकारी बताकर धमकाया. उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि पुलवामा अटैक के आतंकवादियों के पास उनका नंबर मिला है, जिससे उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा. आरोपियों का मकसद डर पैदा करके बुजुर्ग से पैसे ऐंठना था.

भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला

दरअसल, राजधानी के कोहेफ़िज़ा थाना इलाके में जालसाज़ों ने एक बुज़ुर्ग आदमी को ठगने के लिए नया तरीका अपनाया. हालांकि, उनकी कोशिश नाकाम रही और पुलिस ने समय रहते उन्हें बचा लिया. जालसाज़ों ने 80 साल के शम्सुल हुसैन को फंसाया. उन्हें डराने के लिए आरोपियों ने दावा किया कि उनका नंबर पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादियों के पास मिला है और यह जानकारी ATS लखनऊ से मिली है. बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए उनके बेटे जुएल हुसैन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी.

आरोपियों ने नंबर को किया ब्लैकलिस्ट

जानकारी मिलने पर उनके बेटे जुएल हुसैन ने पुलिस को बताया. पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मामला सुलझाया, जिससे बुज़ुर्ग आदमी को और फंसने से बचाया जा सका. जैसे ही आरोपियों ने पुलिस को देखा, उन्होंने तुरंत उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया. पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने डिजिटल ब्लैकमेल और झूठी धमकी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया.

