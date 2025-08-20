Free Ration Scheme: एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया नाम, ऐसे करें चेक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2889124
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Free Ration Scheme: एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया नाम, ऐसे करें चेक

MP Ration Card Update: केंद्र सरकार ने पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे राशनकार्ड धारकों की सूची बनाई है, जो अपात्र घोषित किए गए हैं. बताया जा रहा है, कि इनमें आयकरदाता, चारपहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं. केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को नोटिस भेजा गया है कि 30 सितंबर तक इनकी जांचकर सूची से बाहर किया जाए, ताकि असली जरूरतमंदों तक मुफ्त राशन पहुंच सके.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर
एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर

Free Ration Scheme in MP: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाखों राशनकार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने पहली बार अपात्र राशन कार्ड धारकों को बाहर करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि मुफ्त राशन वितरण योजना में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो अपात्र होने के बावजूद भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं. इनमें आयकर चुकाने वाले, चार पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक तक शामिल पाए गए हैं. बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए आयकर विभाग, परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय के डाटाबेस से मिलान कर अपात्र लोगों की सूची तैयार की है. 

ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में करीब 94.71 लाख राशन कार्डधारक आयकर दाता निकले हैं, वहीं 17.51 लाख लोग चार पहिया वाहन मालिक और 5.31 लाख लोग कंपनी निदेशक पाए गए. यानी कुल मिलाकर लगभग 1.17 करोड़ कार्डधारक ऐसे हैं, जो नियमों के मुताबिक इस योजना के दायरे में नहीं आते है. केंद्र ने अब राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस सूची की पड़ताल कर 30 सितंबर तक अपात्र लाभार्थियों को बाहर करें.

यहां से भी भेजी गई सूची
वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लाखों परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन लेते हैं. विभाग की ओर से प्रखंड स्तर पर अपात्र कार्डधारकों की सूची भेज दी गई है. अब लाभ लेने वाले लोग चाहें तो अपने इलाके के पीडीएस केंद्र या ब्लॉक मुख्यालय में जाकर यह देख सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं. इससे असली जरूरतमंदों तक योजना का फायदा पहुंचाना आसान होगा.

अब अपात्र लोग होंगे बाहर
वहीं खाद्य विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद किसी गरीब को वंचित करना नहीं, बल्कि उन लोगों को हटाना है जो अपात्र होने के बावजूद भी मुफ्त राशन वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं. विभाग का मानना है कि जब अपात्र कार्डधारकों को हटाया जाएगा, तब प्रतीक्षा सूची में खड़े असली जरूरतमंदों को भी शामिल किया जा सकेगा. बता दें कि अभी तक देशभर में 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी हो चुके हैं और करीब 76.10 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं. नियम साफ कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी, सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले परिवार, चार पहिया वाहन मालिक और आयकर देने वाले लोग मुफ्त राशन के हकदार नहीं हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'भोपाल' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp ration cardchhattisgarh ration card

Trending news

katni news in hindi
अर्चना तिवारी मामले में आया सारांश का नाम, 2 दिन शुजालपुर में रखा फिर भेजा नेपाल
dhar
दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा
Mandsaur News
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश
MP Govt Job
8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें प्लान
Ambikapur MLA Rajesh Agrwal
कौन हैं विष्णुदेव के मंत्री राजेश अग्रवाल? कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था चुनाव
Chhattisgarh News In Hindi
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत को मिली जगह
durg news
RSS के करीबी...पहली बार के विधायक, कौन हैं विधायक गजेंद्र यादव, जो बने हैं मंत्री
mp breaking news
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
Archana Tiwari case
12 दिन बाद कैसे मिली अर्चना तिवारी? जानिए इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक की कहानी
bhopal news
लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर में मिलीं
;