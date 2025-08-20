Free Ration Scheme: एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, कहीं आपका भी तो नहीं कट गया नाम, ऐसे करें चेक

Free Ration Scheme in MP: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाखों राशनकार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने पहली बार अपात्र राशन कार्ड धारकों को बाहर करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि मुफ्त राशन वितरण योजना में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो अपात्र होने के बावजूद भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं. इनमें आयकर चुकाने वाले, चार पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक तक शामिल पाए गए हैं. बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए आयकर विभाग, परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय के डाटाबेस से मिलान कर अपात्र लोगों की सूची तैयार की है.

ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में करीब 94.71 लाख राशन कार्डधारक आयकर दाता निकले हैं, वहीं 17.51 लाख लोग चार पहिया वाहन मालिक और 5.31 लाख लोग कंपनी निदेशक पाए गए. यानी कुल मिलाकर लगभग 1.17 करोड़ कार्डधारक ऐसे हैं, जो नियमों के मुताबिक इस योजना के दायरे में नहीं आते है. केंद्र ने अब राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस सूची की पड़ताल कर 30 सितंबर तक अपात्र लाभार्थियों को बाहर करें.

यहां से भी भेजी गई सूची

वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लाखों परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन लेते हैं. विभाग की ओर से प्रखंड स्तर पर अपात्र कार्डधारकों की सूची भेज दी गई है. अब लाभ लेने वाले लोग चाहें तो अपने इलाके के पीडीएस केंद्र या ब्लॉक मुख्यालय में जाकर यह देख सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं. इससे असली जरूरतमंदों तक योजना का फायदा पहुंचाना आसान होगा.

अब अपात्र लोग होंगे बाहर

वहीं खाद्य विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद किसी गरीब को वंचित करना नहीं, बल्कि उन लोगों को हटाना है जो अपात्र होने के बावजूद भी मुफ्त राशन वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं. विभाग का मानना है कि जब अपात्र कार्डधारकों को हटाया जाएगा, तब प्रतीक्षा सूची में खड़े असली जरूरतमंदों को भी शामिल किया जा सकेगा. बता दें कि अभी तक देशभर में 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी हो चुके हैं और करीब 76.10 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं. नियम साफ कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी, सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले परिवार, चार पहिया वाहन मालिक और आयकर देने वाले लोग मुफ्त राशन के हकदार नहीं हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'भोपाल' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!