फ्री राशन योजना से हटाए गए 30 लाख लोगों के नाम, 1 साल चली जांच में सामने आई ये बड़ी वजह

MP News: मुफ्त राशन योजना से करीब 30 लाख लोगों का नाम हटाया गया है. करीब 1 साल चली वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऐसे लोगों का खुलासा हुआ जो मुफ्त राशन के लिए पात्र नहीं थे फिर भी योजना का लाभ बिना डर धड़ल्ले से ले रहे थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:29 PM IST
Free Ration Scam in mp: राशन कार्ड योजना में से 30 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं. जी हां, सरकार की तरफ से बीपीएल वर्ग के लोगों को मुहैया कराई जा रही राशन योजना में से लाखों लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं. दरअसल ये वो लोग थे जिनके पास बेशुमार धन दौलत है, बावजूद इसके मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे थे. 

गरीबों का मारा गया हक
मध्य प्रदेश की ये खबर उन लोगों का पर्दाफार्श करती है जो सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं.  जिन गरीबों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है वहीं प्रदेश के बड़े-बड़े निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग और कंपनी डायरेक्टर गरीबों का हक मार रहे थे. इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरकार ने राशन कार्ड धारकों की बड़े स्तर पर जांच करवानी शुरू की. 

30 लाख अवैध लाभार्थी के नाम कटे
सरकार की जो जांच सामने आई वो चौंका देने वाली थी. एमपी सरकार ने पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थिोयों का वेरिफिकेशन करना शुरू किया. सत्यापन प्रोसेस के दौरान पता चला कि राज्य के 1,500 प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर और 38 हजार लोग ऐसे हैं जो लाखों की कमाई दिखाकर इनकम टैक्स तो भरते हैं लेकिन मुफ्त राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे है. ऐसे लोगों का नाम तत्काल रूप से योजना से हटाया गया और राशन कार्ड रद्द किया गया. 

गरीबों को अब मिलेगा उनका हक
सरकार की इस सख्ती के बाद से गरीबों के लिए रास्ता साफ हो गया है. करीब 14 लाख जरूरतमंद परिवारों के नाम मुफ्त राशन योजना से जोड़े गए हैं. वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कहना है कि सरकार को ये कड़ा रूख अपनाना जरूरी था जिससे योजना का लाभ सही और जरूरतमंदों को मिल सके ना कि वे इससे वंचित रहे

फ्री राशन योजना से कटे 30 लाख लोगों के नाम, 1 साल चली जांच में सामने आई ये बड़ी वजह
