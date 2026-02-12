2 दिन पहले बाथरूम में मिला था MBBS छात्रा का शव, कैसे हुई मौत? परिवार ने उठाए गंभीर सवाल, की ये मांग

Bhopal MBBS Student Death Case: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस छात्रा की 2 दिन पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की रहने वाली रोशनी का शव बाथरूम में पड़ा था. अब रोशनी के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती. इसके सा ही उन्होंने मामलें की निष्पक्ष जांच की मांग की है. रोशनी के सुसाइड मामले में कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन मौत के 2 दिन बाद भी पुलिस कुछ भी स्पष्ट रूप से कहे की स्थिति में नहीं है.

कैसे हुई एमबीबीएस छात्रा की मौत?

एमबीबीएस छात्रा रोशनी की मौत को लेकर उनके पिता ने सुसाइड की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर बेटी ने एसिड पीया तो उसके कपड़े क्यों नहीं खराब हुए. इसके साथ ही उल्टी और घबराहट के भी कोई संकेत नहीं दिखे हैं. उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया है कि मौके पर एसिड बोतल तक नहीं मिली है. जबकि, पहले दावा किया गया था कि शव के पास से एसिड की बोतल बरामद हुई है. रोशनी के पिता ने कॉलेज प्रशासन और पीजी वार्डन पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है फिर उन्हें इसकी सूचना सूबह 8.30 बजे क्यों दी गई.

हालांकि, रोशनी के पिता ने बेटी के तनाव में होने की बात मानी है, लेकिन दावा किया है कि वह इतनी कमजोर नहीं थी कि सुसाइड कर ले. उन्होंने कहा है कि रोशनी से रात में बात हुई थी और पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह यह भी कहती थी कि सिलेबस कवर कर लेगी. रोशनी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी NEET में 400 से ज्यादा अंक लेकर आई थी और खुद गांधी मेडिकल कॉलेज चुना था. उन्होंने बेटी के मौत पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

रोशनी की मौत को लेकर उठ रहे सवाल...

परिवार के दावे के बाद रोशनी की मौत के बाद कई सवाल उठने लगे हैं. पहला सवाल है कि अगर घटना रात 2 बजे की है तो परिवार को इसकी जानकारी सुबह 8.30 बजे क्यों द गई. परिवार का दवा है कि शव देखने पर जहर या एसिड पीने जैसे लक्षण नजर नहीं आए. रोशनी के कपड़े पर उल्टी के निशान तक नहीं थे. रोशनी के पिता ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि उन्हें छोटी क्लिप दिखाई गई.

