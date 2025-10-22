दूर से दिखा बोरा, पास से आ रही थी बदबू.. सुबह-सुबह कूड़ा बिनने वाले को मिली ऐसी चीज; इलाके में मच गई दहशत

MP News: भोपाल में कूड़ा बीनने वाले लड़के को नाले के पास से कुछ ऐसा मिला है कि सबके होश उड़ गए हैं. नाले से बोरे में बंद लाश बरामद की गई है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
Trending Photos
Dead Body in sack found in drain:राजधानी भोपाल से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ एक कूड़ा बीनने वाले को कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों समेत पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है. नाले में मिला बोरा, जिसके अंदर से आ रही बदबू ने सभी को हैरान कर दिया. बोरा खोलने पर उसमें किसी की लाश पड़ी हुई मिली है.
कबाड़ी वाले के हाथ लगी भयानक चीज़
घटना मंगलवार की है जब रोज़ाना की तरह सुबह अशोका गार्डन के पुष्पा नगर में कूड़ा बीनने वाला लड़का कचरे की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था. अचानक से उसकी नज़र पुष्पा नगर स्थित नाले पर पड़ी. नाले में बोरे में लिपटा हुआ कुछ बह रहा था. पास जाकर देखने पर उसमें से बदबू आ रही थी. फिर जो हुआ, वह हैरान कर देने वाला है.
स्थानीय लोगों के बीच मची हड़कंप
कबाड़ी वाले को मामला संवेदनशील लगा, उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी. धीरे-धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों में बोरे के अंदर क्या है, इसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बोरे के पास से आ रही बदबू हर किसी के अंदर कुछ गलत होने का आभास जगा रहा था. बिना देरी किए पुलिस को सूचित किया गया.
पुलिस के भी उड़ गए होश
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची. बोरे को नाले से बाहर निकाला गया. पुलिस ने देखा कि बोरे के अंदर किसी पुरुष की लाश पड़ी है. उम्र भी तकरीबन 40-42 वर्ष के पास बताई गई. गले पर धारदार हथियार के निशान थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि मामला हत्या से जुड़ा है और मर्डर करने के बाद ही लाश को ठिकाने लगाया गया है. लाश 2-3 दिन पुरानी भी है. अब लाश फेंकी गई है या फिर बहकर आई है, इसकी जाँच चल रही है.
फिलहाल, पुलिस ने लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया है. मृतक के बारे में आस-पास के थाने में भी सूचित किया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस मामले की तह तक पहुँच पाएगी.
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.