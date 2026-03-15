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LPG की किल्लत के बीच राहत, भोपाल में रविवार को भी खुली रहेंगी गैस एजेंसी, कलेक्टर ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

Bhopal News: भोपाल में गैस एजेंसियों के बाहर लग रही लंबी कतारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां रविवार को भी खुली रहेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:55 AM IST
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LPG की किल्लत के बीच राहत, भोपाल में रविवार को भी खुली रहेंगी गैस एजेंसी, कलेक्टर ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

Bhopal News: पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजधानी भोपाल में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखी जा रही हैं. इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है. आमतौर पर गैस एजेंसियां ​​रविवार को बंद रहती हैं, लेकिन विशेष निर्देशों के तहत अब सभी एजेंसियां ​​रविवार को भी खुली रहेंगी ताकि सिलेंडरों की होम डिलीवरी और काउंटर बिक्री, दोनों सुनिश्चित की जा सकें.

भोपाल में रविवार को भी खुली रहेंगी गैस एजेंसी
दरअसल, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशों पर अमल करते हुए सभी LPG गैस एजेंसियां ​​रविवार को भी खुली रहेंगी और उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी. कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश न करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में गैस की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है, और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से उनके सिलेंडर मिलते रहेंगे. इस व्यवस्था का उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना और अनावश्यक भीड़भाड़ को नियंत्रित करना है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश, SDM और CSP करेंगे निगरानी

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कलेक्टर की अपील- नागरिक घबराएं नहीं
 बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण कई जगहों पर लंबी कतारें लग गई हैं. इस स्थिति को नियंत्रण में लाने और जनता को राहत पहुंचाने के लिए, प्रशासन ने रविवार को भी वितरण कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है. शहरवासियों से अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही अतिरिक्त सिलेंडरों का भंडारण करने की कोई ज़रूरत है. यह उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी गैस एजेंसियों के खुले रहने से लोगों को काफी राहत मिलेगी. इस बीच, गैस की कमी के कारण कई लोगों ने इंडक्शन स्टोव पर खाना बनाना शुरू कर दिया है.

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