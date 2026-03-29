भोपाल में बड़ी कार्रवाई: गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक दिन में 68 LPG जब्त

Bhopal Gas Cylinder News: राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है. एक ही दिन में शहर भर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर, विभाग ने 68 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए हैं. जांच में पता चला कि ऋषभ गैस एजेंसी का एक कर्मचारी अवैध रूप से सिलेंडरों का व्यापार कर रहा था.

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़

इस अवैध रैकेट में 'ऋषभ गैस एजेंसी' के एक कर्मचारी की संलिप्तता ने सभी को चौंका दिया है. यह कर्मचारी गैस वितरण की कतार में खड़े अनजान उपभोक्ताओं को ₹500 की अतिरिक्त राशि का लालच देकर उनसे सिलेंडर खरीद लेता था. इसके बाद इन्हीं सिलेंडरों को जरूरतमंद लोगों को ₹2,500 से ₹3,000 की अत्यधिक कीमत पर दोबारा बेच दिया जाता था, जबकि इनकी वास्तविक कीमत मात्र ₹918 थी. इस मामले के संबंध में, पुलिस और खाद्य विभाग ने बरखेड़ी के निवासी शालिग कुरैशी और सलमान को मुख्य आरोपी के रूप में पहचान कर पकड़ा है.

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खाद्य विभाग ने जनता से की अपील

इस बड़े अभियान के बाद खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में ईंधन या गैस की कोई कमी नहीं है. आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है. विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी करने से बचें. इसके अलावा एक चेतावनी भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी निर्धारित सीमा से अधिक दरें वसूलते हुए पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

68 गैस सिलेंडर जब्त

बता दें कि एक ही दिन में शहर भर में अलग-अलग जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान 68 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए. जांच में पता चला कि ऋषभ गैस एजेंसी का एक कर्मचारी इन सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यापार कर रहा था.

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