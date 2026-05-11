गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर-1, अब तक 10 लाख किसानों से खरीदा

Gehu Kharidi in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया जारी है. खास बात यह है कि गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश देशभर में नंबर-1 पर चल रहा है. अब तक राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उपार्जन हुआ है. प्रदेश सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 10 लाख से ज्यादा किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. मोहन सरकार ने इस बार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है. किसानों के लिहाज से यह देशभर में सबसे ज्यादा है. मध्य प्रदेश में गेहूं का इस बार बंपर उत्पादन हुआ है. जिससे राज्य में गेहूं खरीदी तेजी से जारी है.

एमपी में हर दिन 5 लाख टन खरीदी

एमपी में हर दिन किसानों से 5 लाख टन गेहूं की खरीदी हो रही है. ऐसे में जिस रफ्तार से फिलहाल गेहूं उपार्जन किया जा रहा है. उससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने 23 मई तक 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य रखा है, उसे समय से पूरा किया जाएगा. रविवार और शनिवार के दिन भी खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया जारी है. इस साल सरकार ने पहले 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा था. लेकिन बाद में केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. जिसके बाद राज्य में गेहूं खरीदी का काम तेजी से किया जा रहा है.

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11623 करोड़ का भुगतान

खास बात यह है कि गेहूं खरीदी के साथ-साथ किसानों को उनकी राशि भुगतान की प्रक्रिया में भी तेजी रखी जा रही है. अब ततक मध्य प्रदेश में 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी के लिए 11 हजार 623 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. वहीं गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी जारी है. एमपी में अब तक 14.83 लाख किसान स्लॉट बुक करा चुके हैं.

23 मई तक होगी गेहूं खरीदी

एमपी में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू हुई थी. जहां 23 मई तक फिलहाल गेहूं खरीदी की जानी है. ऐसे में अभी 13 दिन का समय बचा हुआ है. माना जा रहा है कि सरकार गेहूं खरीदी के लिए तारीख भी आगे बढ़ा सकती है. किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2,625 प्रति क्विंटल मिल रहा है. फिलहाल मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है.

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