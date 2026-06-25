मध्य प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को बड़ी सौगात मिली है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 33 लाख 92 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में मई महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी है. मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की. वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों और कमजोर वर्गों का आदर करना हमारी संस्कृति का धर्म है और सरकार हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.