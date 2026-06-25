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MP के 33 लाख से ज्यादा बुजुर्गों-दिव्यांगों को सौगात! CM डॉ. मोहन यादव ने ट्रांसफर किए ₹203.56 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया. उन्होंने 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक भाई-बहनों और बुजुर्गों के खातों में मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि सिंगल क्लिक से उनके खातों में ट्रांसफर की.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 25, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:39 PM IST
MP के 33 लाख से ज्यादा बुजुर्गों-दिव्यांगों को सौगात! CM डॉ. मोहन यादव ने ट्रांसफर किए ₹203.56 करोड़
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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