राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को बड़ी सौगात मिली है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 33 लाख 92 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में मई महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी है. मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा की. वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों और कमजोर वर्गों का आदर करना हमारी संस्कृति का धर्म है और सरकार हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं, बहनें या हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है. इसी दिशा में राज्य सरकार भी गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के कल्याण में जुटी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, अपितु निर्धन परिवारों, दिव्यांग साथियों में आपके प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है. राज्य सरकार सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है.
उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है. कृषक कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा और इसे चुकाने की समयावधि 31 मार्च नहीं होगी, बल्कि किसान जिस तारीख को कर्ज लेंगे, उसे अगले 12 माह की अवधि में लोन भरना होगा.
10 साल में देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए: CM
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है. पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल-जीवन मिशन, उज्जवला योजना जैसी योजनाओं ने जन-कल्याण का इतिहास लिखा है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है. सरकार गरीब, युवा, नारी और किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से वरिष्ठजन, माताएं-बहनें और हितग्राही वर्चुअली सम्मिलत हुए.