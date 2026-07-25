अभी जेल में ही रहेंगे ट्विशा केस के दोनों आरोपी, कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज की

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Giribala Singh Bail Rejected: भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस गिरिबाला सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है. जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है. ऐसे में इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा. सीबीआई ने भी अदालत को बताया कि मामले से जुड़े कई अहम सबूतों की जांच और गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है. इसलिए जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जमानत का विरोध किया गया.
बता दें कि ट्विशा शर्मा की शादी के कुछ समय बाद ही भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद उनके परिजनों ने पति समर्थ सिंह, सास गिरिबाला सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और गर्भपात का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विशा लगातार तनाव और प्रताड़ना झेल रही थीं. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ और बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
पहले भी रद्द हो चुकी थी याचिका
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि केस के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच अभी जारी है और कुछ अहम साक्ष्य जुटाए जाने बाकी हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर चुका है. कोर्ट ने माना था कि केस डायरी, गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का विस्तार से परीक्षण जरूरी है. अदालत ने यह भी कहा था कि लगाए गए आरोप गंभीर हैं और जांच पूरी होने तक सावधानी बरतना आवश्यक है.
हिरासत में रहेंगी गिरिबाला सिंह
जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरिबाला सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी. वहीं, इस मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह भी जेल में बंद हैं. सीबीआई पूरे मामले की हर कड़ी की जांच कर रही है और सभी साक्ष्यों को जोड़ने में जुटी है. प्रदेशभर में चर्चा का विषय बने इस मामले पर अब सभी की नजर अगली सुनवाई और जांच की प्रगति पर है. माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस बहुचर्चित मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होगी.
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