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ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया अपडेट, सास गिरिबाला सिंह को SIT ने भेजा नोटिस, समर्थ सिंह की संपत्ति कुर्क करने की मांग

Bhopal News: ट्विशा शर्मा मौत के मामले में आरोपित सास गिरिबाला सिंह पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. पुलिस से तीन नोटिस मिलने के बावजूद, वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुईं. इसके बाद SIT ने उन्हें फिर से नोटिस भेजा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 22, 2026, 12:07 PM IST
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ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया अपडेट, सास गिरिबाला सिंह को SIT ने भेजा नोटिस, समर्थ सिंह की संपत्ति कुर्क करने की मांग

Twisha Sharma case: भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपित सास गिरिबाला सिंह पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने हेतु तीन नोटिस जारी किए थे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बयान दर्ज नहीं कराए. बता दें कि अदालत ने गिरिबाला सिंह को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह जांच के दौरान जांच अधिकारी के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगी और मामले में कोई अनावश्यक देरी नहीं करेंगी. 

जांच से दूरी बना रहीं गिरिबाला सिंह
दरअसल, ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में चल रही जांच लगातार तेज होती जा रही है.  भोपाल पुलिस ने ट्विशा की सास, पूर्व जिला जज और कंज्यूमर फोरम की पूर्व अध्यक्ष गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस जारी किया था, लेकिन वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुईं. अब SIT ने भी नोटिस जारी किया है. 

यह भी पढ़ें: MP सरकार में लीगल एडवाइजर रह चुका है पति समर्थ सिंह, द्विशा की मौत के बाद से फरार, अग्रिम जमानत पर HC में सुनवाई

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गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में लगाया आवेदन
इस बीच, गिरिबाला सिंह ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके एक नई रणनीतिक चाल चली है. न्यायिक जांच के संबंध में निर्देश देने की गुजारिश करते हुए, उन्होंने मांग की है कि ट्विशा के परिवार के मोबाइल फोन जब्त किए जाएं और मीडिया में इस समय चल रही चैट और ऑडियो क्लिप की निष्पक्ष जांच की जाए. इसके अलावा उन्होंने CCTV फुटेज के संबंध में भी एक स्पष्टीकरण दिया है. आवेदन के अनुसार उनके घर का CCTV फुटेज असल समय से 2 दिन, 2 घंटे और 20 मिनट पीछे चल रहा है. गिरिबाला ने कहा है कि उन्होंने खुद यह फुटेज SIT को जब्त करने के लिए सौंपा था. 

संपत्ति की कुर्की की मांग
इस बीच, आरोपी समर्थ सिंह की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है. संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध करते हुए पुलिस को एक आवेदन सौंपा गया है. समर्थ सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. इसी दौरान, पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है. उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए ₹30,000 के इनाम की घोषणा की गई है.

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