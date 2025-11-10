“2030 में IAS बनकर घर लौटूंगी..” अफसर बनने के लिए नाबालिक ने छोड़ा घर, अकेले दम पर कमाया; अब कोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

Girl Ran Away To Become IAS: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'... 'पढ़ेंगी बेटियाँ तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ', ऐसी कहावतें हमारे समाज और हमारे देश में काफी प्रचलित हैं. बेटियों को सशक्त बनाने और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी माना जाता है, और शायद इसी सोच के साथ भोपाल की एक बेटी को अपने सपनों की कीमत घर छोड़कर चुकानी पड़ी. आईएएस बनने की चाह में न सिर्फ इस लड़की ने अपने घरवालों से मुंह मोड़ा, बल्कि समाज के उन बंधनों से भी नाता तोड़ दिया जो उसके सपनों पर लगाम लगाना चाहते थे.

आईएएस बनने के लिए छोड़ा घर

मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहाँ आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक बेटी को अपनी पढ़ाई बचाने के लिए घर से भागना पड़ा. 12वीं में 92% लाने वाली टॉपर छात्रा साक्षी आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार शादी कराना चाहता था. साक्षी को मालूम हो गया था कि घरवाले उसके सपनों के खिलाफ हैं, जिस वजह से 17 की उम्र में ही उसने जनवरी में घर छोड़कर चली गई.

“2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी”

घर से भागने से पहले साक्षी ने 4 पन्नों का नोट लिखा था. नोट का मुख्य संदेश “2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी” ने घरवालों को हैरान किया. पिता ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) लगाई. पुलिस ने जहाँ-तहाँ हर जगह तलाशी ली. दोस्तों से नोट के बारे में पता चला. देश के प्रमुख यूपीएससी कोचिंग संस्थान में साक्षी की तलाशी की गई, लेकिन वह नहीं मिली.

फिर ऐसे मिली साक्षी

शिल्पा कौरव, थाना प्रभारी, बजरिया बताती हैं कि उनकी टीम ने साक्षी को खोजने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे गए. साक्षी जब 18 की हुई, उसने अक्टूबर में अपना आधार अपडेट किया, जिससे साक्षी को खोजने में सफलता मिली. आधार अपडेट करते ही उसकी लोकेशन इंदौर मिली. साक्षी ने पुलिस को बताया कि वह घर से किताबें और कोचिंग से कमाए कुछ पैसे लेकर उत्तर प्रदेश के ललितपुर आई. यहाँ काम ढूंढा. काम न मिलने पर इंदौर वापस आई. यहाँ हॉस्टल लिया. दो दिन में नौकरी मिल गई. फैक्ट्री में नौकरी की. ₹12,000 से नौकरी शुरू की और बढ़कर ₹18,000 कमाने लगी. किराए का कमरा लेकर पढ़ाई जारी रखी.

कोर्ट सुनाएगा फैसला

साक्षी ने पुलिस को बताया कि “मेरे पास दो रास्ते थे, सपनों को मार दूँ या घर छोड़ दूँ. मैंने सपनों को चुना.” वहीं, हाई कोर्ट ने पेश करने के बाद माता-पिता को भी फटकार लगाई. छात्रा को 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा गया है. अगली सुनवाई 12 नवंबर को है. इसके बाद छात्रा के भविष्य को लेकर कोर्ट फैसला दे सकता है. रिपोर्ट: दीपक द्विवेदी, भोपाल

