MP Census: सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा, जानें जुर्माने और जेल के नियम

MP Census News: मध्यप्रदेश में जनगणना का काम 1 मई से शुरू होगा. इस बार तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. वहीं डिजिटल जनगणना में भाग लेना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है. अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या गलल जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत उसे तीन साल की जेल या जुर्माने लग सकता है.

तीन चरणों में होने वाले जनगणना के पहले चरण में घरों की संख्या और संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी. दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार की विस्तारपूर्वक जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी. खास बता है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित होगी, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और टेटा की सटीकता में भी सुधार होगा.

16 फरवरी से दी जाएगी अधिकारियों को ट्रेनिंग

पेपरलेस जनगणना के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग 16 फरवरी को भोपाल में शुरू होगी. भोपाल के डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को इस बड़े कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है. प्रगणक (सरकारी कर्मचारी) एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके तीन फेज में घर, परिवार और पर्सनल जानकारी इकट्ठा करेंगे. डेटा को रियल टाइम में सिक्योर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

1 मई से शुरू होगा जनगणना का काम

जनगणना के दौरान हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक (Enumerator) तैनात किया जाएगा, जो घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेगा. 1 मई से सबसे प्रगणक पहले घर की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे. इसके बाद परिवार की जानकारी इकट्ठा की जाएगी. आखिर में पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी.

रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा डेटा

इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. गिनती करने वाले एक मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी डालेंगे. डेटा रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह प्रोसेस लगभग पेपरलेस हो जाएगा. जाति से जुड़ा डेटा भी इसी तरह अपडेट किया जाएगा.

