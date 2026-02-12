Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106637
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Census: सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा, जानें जुर्माने और जेल के नियम

MP Census News: मध्यप्रदेश में 1 मई से जनगणना का काम शुरू होगा. इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिससे यह प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा.  डिजिटल जनगणना में भाग लेने सभी नगरिकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है. जानकारी देने से इनकार करने या गलत जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा या जुर्माने लग सकता है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

MP Census News: मध्यप्रदेश में जनगणना का काम 1 मई से शुरू होगा. इस बार तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. वहीं डिजिटल जनगणना में भाग लेना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है. अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या गलल जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत उसे तीन साल की जेल या जुर्माने लग सकता है. 

तीन चरणों में होने वाले जनगणना के पहले चरण में घरों की संख्या और संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी. दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार की विस्तारपूर्वक जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी. खास बता है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित होगी, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और टेटा की सटीकता में भी सुधार होगा. 

16 फरवरी से दी जाएगी अधिकारियों को ट्रेनिंग
पेपरलेस जनगणना के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग 16 फरवरी को भोपाल में शुरू होगी. भोपाल के डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को इस बड़े कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है. प्रगणक (सरकारी कर्मचारी) एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके तीन फेज में घर, परिवार और पर्सनल जानकारी इकट्ठा करेंगे. डेटा को रियल टाइम में सिक्योर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

1 मई से शुरू होगा जनगणना का काम
जनगणना के दौरान हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक (Enumerator) तैनात किया जाएगा, जो घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेगा. 1 मई से सबसे प्रगणक पहले घर की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे. इसके बाद परिवार की जानकारी इकट्ठा की जाएगी. आखिर में पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी.

 रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा डेटा 
इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. गिनती करने वाले एक मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी डालेंगे. डेटा रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह प्रोसेस लगभग पेपरलेस हो जाएगा. जाति से जुड़ा डेटा भी इसी तरह अपडेट किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, यहां है पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP censusmadhya pradesh news​​ BHOPAL

Trending news

MP census
MP Census: सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा...
Mohan Yadav
मोहन यादव ने किया वन मेले का शुभारंभ, बोले- ये जनजातीय समुदाय की समृद्धि का आधार
municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD