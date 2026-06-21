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MP के प्रमुख पर्यटन स्थलों से गूंजा योग का वैश्विक संदेश; खजुराहो, सांची और भोपाल में हुआ सामूहिक योगाभ्यास

मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने जन सहभागिता के माध्यम से सामूहिक योगाभ्यास किया और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 21, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:43 PM IST
MP के प्रमुख पर्यटन स्थलों से गूंजा योग का वैश्विक संदेश; खजुराहो, सांची और भोपाल में हुआ सामूहिक योगाभ्यास

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