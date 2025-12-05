Advertisement
'2 मिनट की मैगी' ने पहुंचाया ICU! भोपाल में MBBS छात्रों ने बरसाए लाठी-डंडे, 2 डॉक्टर घायल, 15 छात्र निलंबित

GMC Bhopal Clash: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मैगी ऑर्डर को लेकर दो गुटों में विवाद भड़क गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दो डॉक्टर घायल हुए और कॉलेज प्रशासन ने 15 छात्रों को निलंबित कर हॉस्टल खाली करने के आदेश जारी किए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:51 PM IST
भोपाल में MBBS छात्रों ने बरसाए लाठी-डंडे
भोपाल में MBBS छात्रों ने बरसाए लाठी-डंडे

Bhopal MBBS Students Fight: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एक मामूली कैफे विवाद ने अचानक बड़ा रूप ले लिया. मिली जानकारी के मुताबिक, सुधामृत कैफे में मैगी ऑर्डर को लेकर दो समूहों के MBBS छात्रों में कहासुनी शुरू हुई. शहर की प्रतिष्ठित मेडिकल शिक्षा संस्था में इस तरह की घटना ने सभी को हैरान कर दिया. जैसे-जैसे बहस बढ़ी, माहौल बिगड़ता गया और कुछ छात्र आपा खो बैठे. स्थिति संभालने से पहले ही मामला हिंसक टकराव में बदल गया, जिससे पूरे परिसर में तनाव फैल गया.

झगड़े की शुरुआत एम्स रेटिना फेस्ट से लौट रहे छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच हुई बहस से हुई. पहले मामूली बहस रही, लेकिन थोड़ी देर में दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे डॉक्टर पारस मरैया और डॉ. शैलेष चौधरी भी घायल हो गए. डॉ. शैलेष की हालत गंभीर होने पर उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा, जबकि पारस मरैया को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना ने पूरे कॉलेज समुदाय को चिंता में डाल दिया.

तत्काल आपात बैठक हुई
हिंसा की खबर मिलते ही गांधी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तत्काल आपात बैठक बुलाई. स्थिति का आकलन करने के बाद कॉलेज ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 छात्रों को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया. निलंबन सूची में 2023 और 2024 MBBS बैच के कई छात्रों के नाम शामिल हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया. कॉलेज प्रबंधन ने साफ कहा कि मेडिकल छात्रों से अनुशासन की अपेक्षा की जाती है और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

छात्रों को दी गई चेतावनी
घटना के बाद अधिष्ठाता ने मीडिया को बताया कि संस्था में किसी भी तरह की हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. उनका कहना था कि भविष्य में किसी भी छात्र ने ऐसा व्यवहार दोहराया तो परिणाम और भी सख्त होंगे. कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को संयम रखने और अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है. वहीं कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल सभी निलंबित छात्रों के खिलाफ जांच जारी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

