शादी सीजन में ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 20000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, जानिए नए रेट

Gold Silver Price:  शादी के सीजन में सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है. कीमतें कम होने से शादी की खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत मिली है. अब लोग कम दाम में गहनों की खरीदारी कर सकते हैं. सोने-चांदी के खरीदारी से पहले ताजा भाव जान लें.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:14 AM IST
Gold Silver Price: शादी विवाह का सीजन शुरू होते हैं आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है. बढ़ती मांग के चलते सराफा बाजार में भाव चढ़ जाते हैं और खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त भोज पड़ता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है. इस सीजन में सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. कीमतों में आई कमी के कारण गहनों की खरीदारी करने वाले लोगों को कम दामों पर खरीदी का मौका मिलेगा.सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 2520 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं चांदी के दाम में भी करीब 20000 रुपए की भारी कमी आई है.भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के सराफा बाजार में सोने और चांदी के कीमतों बदलाव देखने को मिल रहा है. अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले कीमतें जरूर जान लें.

22 कैरेट सोने के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,330 रुपए है. जबकि कल इसकी कीमत 14,570 रुपए थी. यानी आज दामों में 240 रुपए की गिरावट आई है. वहीं 22 कैरेट में 8 ग्राम की कीमत 1,14,640 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,16,560 रुपए थी. आज कीमतों में 1,920 रुपए की कमी आई है. जबकि 22 कैरेट में 10 ग्राम कीमत 1,43,300 रुपए है, कल इसकी कीमत  1,45,700 थी. आज कीमतों में 2400 रुपए की गिरावट हुई है.

24 कैरेट के दाम
24 कैरेट सोने के दामों की बात की जाए तो 1 ग्राम की कीमत 15,047 रुपए है, जबकि कल इसकी कीमत 15,299 रुपए थी. आज कीमतों में 252 रुपए की कमी आई है.  8 ग्राम सोने की कीमत आज  1,20,376 रुपए रही. कल इसकी कीमत 1,22,392 रुपए रही. यानी दामों में आज 2,016 रुपए गिरावट आई है.  वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,50,470 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,52,990 रुपए थी. आज कीमतों में  2,520 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है.

चांदी के भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 280 रुपए है. कल भी इसकी कीमत 300 रुपए थी. यानी आज एक ग्राम चांदी की कीमतों में 20 रुपए की गिरावट आई है. वहीं आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,80,000 रुपए है. कल भी इसकी कीमत 3,00,000 रुपए थी. आज कीमतों में 20000 रुपए की भारी गिरावट आई है. चांदी में आई भारी गिरावट से चांदी के गहने खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें: लाडली बहनों का इंतजार हुआ खत्म! आज खाते में आएगी 33वीं किस्त, 1500 रुपए आपके खाते में आए या नहीं? ऐसे करें चैक

