Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106550
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, यहां जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price: सोने और चांदी के दामों में फिर से बदलाव दिखा है. सराफा बाजारों में सोने के दामों में जहां उछाल देखने को मिला है, वहीं चांदी के दामों में फिलहाल स्थिरता दिख रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने-चांदी के दाम
सोने-चांदी के दाम

Sone Chandi Ke Daam: सोने चांदी के दामों में सराफा बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव दिख रहा है. मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफा दिखा है, जबकि चांदी के दामों में स्थिरता देखी गई है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के सभी सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दिखा है, शादियों का सीजन होने की वजह से यहां दाम बदल रहे हैं. चांदी के दामों में लगातार उछाल के बाद अब स्थिरता देखी जा रही है और दामों में विशेष बदलाव नहीं दिख रहा है. जबकि सोना भी रफ्तार पकड़ रहा है. 

सोने के दाम 

सोने के दामों की बात की जाए तो फिलहाल 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14636 रुपए है, जबकि कल की कीमत 14635 रुपए थी, यानि दामों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है. इसी तरह से 22 कैरेट में 8 ग्राम की कीमत 1,17,088 है, कल के दाम 1,17,080 रुपए थे, यानि दामों में 8 रुपए बढ़े हैं. इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत 1,46,360 रुपए है, जबकि कल के दाम 1,46,350 रुपए थे, यानि दामों में 10 रुपए का इजाफा देखने को मिला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं 24 कैरेट सोने की बात की जाए तो 1 ग्राम की कीमत 15,966 रुपए है, कल के दाम 15,965 रुपए थे, यानि दामों में 1 रुपए ही बढ़ा है. इसी तरह से 8 ग्राम की कीमत 1,27,728 रुपए है, कल के दाम 1,27,720 रुपए थे, यानि दामों में 8 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,59,660 रुपए है, जबकि कल के दाम 1,59,650 रुपए थे, यानि दामों में 10 रुपए का इजाफा हुआ है. यह रेट goodreturns.in के मुताबिक है.

चांदी के दाम 

चांदी के दामों की बात की जाए तो यहां भी सराफा बाजारों में बदलाव दिखा है. फिलहाल 1 ग्राम चांदी कीमत 289.90 पैसे है, जबकि कल की कीमत 290 थी, यानि दामों में 0.90 का अंतर आया है. इसी तरह से 1 किलों सोने की कीमत 2,89,900 रुपए है, कल की कीमत 2,90,000 रुपए है, यानि दामों में 100 रुपए का बदलाव आया है. सोने और चांदी की कीमतों में और भी बदलाव दिख सकता है. 

ये भी पढ़ेंः CG में भी दिखेगा भारत बंद का असर, खदानें बंद, परिवहन प्रभावित, निकली मशाल रैली 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gold silver priceGold price todaySilver price today

Trending news

municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD
ashok nagar news
MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा- गलतफहमी मत पालना...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा