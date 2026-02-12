Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, यहां जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price: सोने और चांदी के दामों में फिर से बदलाव दिखा है. सराफा बाजारों में सोने के दामों में जहां उछाल देखने को मिला है, वहीं चांदी के दामों में फिलहाल स्थिरता दिख रही है.
Sone Chandi Ke Daam: सोने चांदी के दामों में सराफा बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव दिख रहा है. मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफा दिखा है, जबकि चांदी के दामों में स्थिरता देखी गई है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के सभी सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दिखा है, शादियों का सीजन होने की वजह से यहां दाम बदल रहे हैं. चांदी के दामों में लगातार उछाल के बाद अब स्थिरता देखी जा रही है और दामों में विशेष बदलाव नहीं दिख रहा है. जबकि सोना भी रफ्तार पकड़ रहा है.
सोने के दाम
सोने के दामों की बात की जाए तो फिलहाल 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14636 रुपए है, जबकि कल की कीमत 14635 रुपए थी, यानि दामों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है. इसी तरह से 22 कैरेट में 8 ग्राम की कीमत 1,17,088 है, कल के दाम 1,17,080 रुपए थे, यानि दामों में 8 रुपए बढ़े हैं. इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत 1,46,360 रुपए है, जबकि कल के दाम 1,46,350 रुपए थे, यानि दामों में 10 रुपए का इजाफा देखने को मिला है.
वहीं 24 कैरेट सोने की बात की जाए तो 1 ग्राम की कीमत 15,966 रुपए है, कल के दाम 15,965 रुपए थे, यानि दामों में 1 रुपए ही बढ़ा है. इसी तरह से 8 ग्राम की कीमत 1,27,728 रुपए है, कल के दाम 1,27,720 रुपए थे, यानि दामों में 8 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,59,660 रुपए है, जबकि कल के दाम 1,59,650 रुपए थे, यानि दामों में 10 रुपए का इजाफा हुआ है. यह रेट goodreturns.in के मुताबिक है.
चांदी के दाम
चांदी के दामों की बात की जाए तो यहां भी सराफा बाजारों में बदलाव दिखा है. फिलहाल 1 ग्राम चांदी कीमत 289.90 पैसे है, जबकि कल की कीमत 290 थी, यानि दामों में 0.90 का अंतर आया है. इसी तरह से 1 किलों सोने की कीमत 2,89,900 रुपए है, कल की कीमत 2,90,000 रुपए है, यानि दामों में 100 रुपए का बदलाव आया है. सोने और चांदी की कीमतों में और भी बदलाव दिख सकता है.
